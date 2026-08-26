Romero en el jardín: claves de riego y cultivo para una planta aromática indestructible

El romero ( Salvia rosmarinus) es una de las plantas preferidas tanto en la cocina como en el paisajismo. De origen mediterráneo y sumamente rústica, resulta ideal para principiantes por su baja demanda de mantenimiento siempre que se respeten sus necesidades de luz y humedad.

A diferencia de otras hierbas, el romero tolera la sequía pero sucumbe con rapidez ante el encharcamiento. Su requerimiento hídrico varía según la madurez del ejemplar.

Las plantas jóvenes necesitan un aporte regular de agua durante períodos secos hasta que su sistema radicular se consolide en profundidad.

Ten en cuenta estos cuidados para que tu planta de romero crezca fuerte Foto: Shutterstock

En tanto, para los ejemplares adultos que están en tierra firme , el agua de lluvia suele ser suficiente. Solo requiere riegos puntuales en épocas de calor extremo.

Mientras que las macetas pierden humedad más rápido, por lo que es vital testear la tierra antes de regar. Si el sustrato sigue húmedo, se debe postergar el riego.

El mayor peligro para esta planta es el exceso de agua acumulada, ya que pudre las raíces en poco tiempo. Para prevenirlo, resulta indispensable asegurar un drenaje óptimo.

Para desarrollarse con vigor y mantener sus aceites esenciales bien concentrados, la planta exige plena exposición solar (un mínimo de seis horas directas al día).

Asimismo, se recomiendan podas ligeras después de la floración para conservar una copa compacta y evitar que la base se vuelva demasiado leñosa o despoblada.