Dónde ubicar las bananas para mantenerlas frescas por más tiempo

Lograr que las bananas se mantengan en el punto ideal sin que se pongan negras de un día para otro es posible. El factor clave reside en gestionar la presencia del etileno, el gas vegetal responsable de su acelerada maduración.

En primer lugar, se aconseja mantener piezas sueltas y separadas unos centímetros entre sí. El aire debe circular libremente para impedir la acumulación del gas etileno.

Los expertos aconsejan guardar las bananas en un ambiente fresco, seco y apartado de la luz solar directa. Evitar dejarlas cerca de electrodomésticos que generen calor.

Además, hay que retirarlas de las bolsas del supermercado de inmediato porque los envoltorios cerrados concentran la humedad y aceleran el deterioro.

Por otro lado, no deben amontonarse junto a otras frutas para evitar que el proceso de maduración de unas acelere el de las demás.

La mayor concentración de etileno se libera desde el extremo superior de la fruta. Para frenar este proceso hay que separar las bananas del racimo principal y cubrir el tallo de cada una con un papel film o plástico transparente.

Se aconseja conservar las bananas a temperatura ambiente mientras maduran. El frío de la heladera altera el sabor, daña la textura interna y vuelve la piel oscura antes de tiempo. Solo conviene refrigerarlas si ya están completamente maduras y buscas retrasar un par de días su descomposición final.