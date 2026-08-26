El ejercicio de glúteos que es furor en Hollywood y se puede hacer en casa con una mancuerna

Posición inicial: Acostate boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies firmemente apoyados en el suelo, separados al ancho de las caderas.

Carga de peso: Sostené una mancuerna sobre la cadera del lado que va a trabajar, sujetándola firmemente con la mano para que no se desplace.

Elevación de pelvis: Elevá lentamente los glúteos y la zona lumbar hasta formar una línea recta entre las rodillas, la cadera y los hombros.

Extensión de pierna: Una vez alcanzada la cima del puente, despega el pie de la pierna libre y extiendela recta hacia el techo.

Control y descenso: Contraé el glúteo en la parte superior manteniendo la cadera alineada y sin arquear la zona lumbar. Bajá lentamente la pierna extendida hasta alinearla con la otra rodilla antes de volver a subirla.