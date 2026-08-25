Cinco ejercicios para ganar masa muscular en casa y sin usar máquinas

El living, una habitación despejada o un patio pueden convertirse en un espacio de entrenamiento sin sumar máquinas ni grandes accesorios. Con el peso del propio cuerpo, cinco movimientos básicos permiten trabajar piernas, pecho, espalda y abdomen. La clave no está en acumular ejercicios sin control, sino en aumentar la exigencia de manera progresiva.

La actualización publicada en marzo de 2026 por el Colegio Americano de Medicina del Deporte confirmó que las bandas elásticas, los ejercicios con peso corporal y las rutinas domésticas pueden mejorar la fuerza, la masa muscular y el rendimiento físico. El organismo remarcó que la constancia resulta más importante que la complejidad del programa. En la Argentina, el Ministerio de Salud recomienda trabajar los principales grupos musculares al menos dos días por semana.

Los cinco ejercicios para trabajar todo el cuerpo Las sentadillas concentran el esfuerzo en cuádriceps, glúteos y caderas. Los pies deben ubicarse aproximadamente al ancho de los hombros y el descenso tiene que ser controlado, con las rodillas orientadas en la misma dirección que los pies. Las flexiones apuntan al pecho, los hombros y los tríceps, mientras el abdomen mantiene alineado el cuerpo. Pueden realizarse contra una pared, con las rodillas apoyadas o en su versión convencional. Las dominadas fortalecen principalmente la espalda y los brazos, aunque requieren una barra estable: no es seguro improvisar el punto de agarre con muebles, marcos u objetos que no estén preparados para soportar el peso corporal.

Estos tipos de sentadillas son vitales para tener glúteos firmes y sin celulitis. Foto: Shutterstock Las estocadas completan el trabajo de piernas y exigen equilibrio. Se ejecutan con un paso hacia adelante y un descenso en el que ambas rodillas se flexionan de forma controlada. Luego se alterna la pierna. La plancha, por su parte, se realiza con los antebrazos y las puntas de los pies apoyados en el suelo. La cadera debe mantenerse alineada con los hombros y las piernas. Este último movimiento fortalece la zona media y mejora la estabilidad, aunque necesita variantes más exigentes o mayor tiempo bajo tensión para continuar progresando.

Cómo aumentar la dificultad sin agregar pesas Para favorecer el crecimiento muscular, el cuerpo necesita recibir un estímulo que aumente con el tiempo. Esa progresión puede lograrse mediante más repeticiones, movimientos más lentos, pausas, un mayor recorrido o variantes unilaterales.