Cómo hacer una limpieza correcta de las almohadas y cada cuánto hay que hacerlo

Las almohadas acumulan con el uso diario una mezcla de sudor, aceites corporales, células muertas y residuos de productos capilares. Esto puede acortar la vida útil de la almohada y albergar también alérgenos. Por eso, una limpieza periódica es crucial.

Expertos de la Sleep Foundation recomiendan lavar las almohadas al menos dos veces al año. Sin embargo, las fundas requieren una atención más frecuente.

La American Academy of Dermatology Association aconseja lavar sábanas y fundas de almohada semanalmente para minimizar la acumulación de sudor, aceites y alérgenos que pueden afectar la piel y la respiración.

Antes de proceder, es importante consultar la etiqueta de cuidado de la almohada. Las que son aptas para lavadoras son las rellenas de plumas, plumón o fibra de poliéster. Se recomienda utilizar agua fría o tibia, un ciclo suave y una cantidad mínima de detergente. Lavar dos almohadas simultáneamente ayuda a equilibrar la carga de la lavadora. Un enjuague adicional es aconsejable para asegurar la eliminación total del detergente .

Hay que hacer un mantenimiento de las almohadas.

Las que requieren lavado manual son las almohadas de espuma que son más delicadas y el lavado a máquina puede deformar su estructura o dañarlas. Estas requieren una limpieza manual cuidadosa con agua y un detergente suave, evitando frotar excesivamente.

Manchas

Las manchas visibles pueden tratarse antes del lavado completo con un poco de detergente o un quitamanchas adecuado, siempre probando primero en una zona poco visible.

El secado es quizás la etapa más crítica. La humedad residual en el interior puede generar mal olor, moho, pérdida de volumen y deformaciones.

Las almohadas de espuma deben secarse al aire libre en un lugar bien ventilado, pero alejadas del calor directo y la luz solar intensa, que pueden degradar el material.

Para prolongar la limpieza entre lavados, se sugiere utilizar protectores de almohada debajo de la funda, ventilar la ropa de cama regularmente y evitar acostarse con el cabello mojado.