La raza de perro que los expertos no recomiendan para familias con niños y vive en casas pequeñas
El border collie, conocido por su inteligencia, no se recomienda para hogares con niños y espacios pequeños si no se cumplen exigencias de ejercicio y estimulación mental.
Tener un perro en casa es el sueño de muchos niños y, a menudo, las mascotas llegan al hogar como regalo de cumpleaños o de Navidad. Sin embargo, diversos especialistas en comportamiento animal advierten que ciertas razas no se adaptan fácilmente a la vida en departamentos o casas pequeñas, especialmente cuando hay chicos.
Por lo general, las razas de trabajo, como el Border Collie, no son las más recomendadas para hogares con niños pequeños. Son animales que requieren cuidados muy específicos que, de no cumplirse, pueden generarles altos niveles de estrés, ansiedad y conductas obsesivas. En la vorágine diaria, muchas veces no reciben la atención necesaria porque los adultos no disponen del tiempo suficiente para atender la casa, criar a los hijos y, además, satisfacer las exigencias de la mascota.
Aunque existen patrones de comportamiento asociados a cada raza, cada perro posee una personalidad individual y única. Dentro de un mismo grupo genético hay infinitas variaciones según el entorno y la crianza que haya recibido.
Cómo cuidar a un Border Collie
Para cuidar a un Border Collie de manera adecuada y garantizar su bienestar, hay que considerar sus necesidades:
Al ser considerada la raza más inteligente del mundo, exige al menos dos horas de actividad física diaria y una fuerte estimulación cognitiva para prevenir comportamientos destructivos. Se aconseja sacarlo a pasear al menos tres veces al día e incorporar juguetes interactivos para ejercitar su mente.
Asimismo, requiere un cepillado de dos a tres veces por semana para retirar el pelo muerto y evitar nudos. Nunca se lo debe rapar, ya que su pelo actúa como una capa protectora del calor y del frío. Además, los baños deben espaciarse cada mes y medio (o solo cuando sea estrictamente necesario) para no alterar los aceites naturales de su piel.
Como podés notar, se trata de una raza que demanda una gran inversión de tiempo y energía. Por eso, los expertos sugieren evaluar fríamente la rutina familiar y el espacio disponible antes de tomar la decisión de adoptar un Border Collie.