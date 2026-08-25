El método casero para arreglar la fisura de las baldosas

El paso del tiempo, el impacto de objetos, fallas en la colocación o filtraciones de humedad terminan generando grietas en las baldosas del baño y la cocina. Sin embargo, es posible disimular el daño y devolverle la estética a la pared o al piso.

Las grietas suelen aparecer por huecos de pegamento bajo la pieza, falta de pastina en las juntas o por la pérdida de adherencia del adhesivo viejo. Sumado a los cambios de temperatura, estas fallas provocan movimientos al pisar o presionar, derivando en rajaduras visibles.

Para realizar esta reparación se necesita masilla cerámica, espátula fina, lija al agua de grano fino y esmalte o pintura del color del revestimiento.

En primer lugar, desengrasar y retirar restos de jabón, sarro o polvo en la zona para garantizar que la masilla se adhiera sin desprenderse.

Luego, aplicar la masilla con espátula introduciéndola bien en la grieta y emparejar al ras de la superficie.Dejar curar el producto según las indicaciones del fabricante (habitualmente 24 horas).

El paso siguiente es pasar una lija fina sobre el parche para dejar la zona totalmente lisa y libre de rebabas. Finalmente, retocar la masilla con capas delgadas de esmalte cerámico usando un pincel pequeño hasta dar con el tono de la pieza. Si el color exacto no existe, se pueden combinar tonos o usar un marcador cerámico.

Si el revestimiento se encuentra partido en varios pedazos o muy dañado, la masilla no será suficiente. En esos casos, se debe retirar la pastina perimetral, remover la baldosa rota con martillo y cincel (con cuidado de no dañar las piezas contiguas), limpiar la masa de pegamento anterior, colocar adhesivo fresco y sellar nuevamente las juntas.

Con paciencia, limpieza previa y respetando los tiempos de secado, la mayoría de las microfisuras quedan prácticamente invisibles, evitando gastos mayores en reformas.