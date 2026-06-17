El truco definitivo de los expertos para revivir el brillo y color de los pisos de baldosas rojas

Las baldosas coloradas son un clásico en algunos hogares. Lo cierto es que su resistencia y su estética se ven afectadas por el paso del tiempo. Sin embargo, existe un truco de limpieza para que vuelvan a tener color y estén brillantes.

El gran truco consiste en el uso de cera líquida roja, un producto con color incorporado que actúa directamente sobre la porosidad de la baldosa , intensificando su tono y creando una capa de brillo instantáneo.

Para aplicarla correctamente y lograr un acabado de revista, los expertos sugieren seguir algunos consejos. La superficie debe estar impecable antes de comenzar y barrer para eliminar el polvo.

En un balde con agua hay que diluir una cantidad moderada de cera roja . Con esta solución se friega todo el suelo de manera uniforme para que el pigmento se distribuya de forma homogénea.

Generalmente, una sola pasada alcanza para notar un cambio radical. Si las baldosas están extremadamente castigadas o pasaron años sin mantenimiento, se puede aplicar una segunda mano una vez seca la primera.

Al tratarse de un producto con tintura, su manipulación requiere cierto cuidado para no terminar pintando lo que no se debe. La cera roja tiene un alto poder de pigmentación. Se recomienda usar ropa vieja para trabajar y destinar un trapo de piso o mopa exclusivamente para esta tarea, ya que quedará inutilizable para otros ambientes de la casa.

Otro factor crucial es el tiempo de secado. Caminar antes de tiempo sobre el suelo húmedo arruinará el trabajo, dejando pisadas marcadas difíciles de sacar. Hay que tener paciencia y dejar restringido el paso hasta que esté 100% seco.

Para prolongar el efecto "como nuevo" y no tener que encerar tan seguido, los profesionales aconsejan adoptar hábitos de limpieza sencillos pero constantes: barrer frecuentemente para que la tierra no raye la superficie y evitar la acumulación de humedad, que suele ser la principal enemiga del brillo natural de estas baldosas.