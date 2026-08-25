Martín, especialista en plantas: "Con este método el romero va a producir mucho más"

Un método con estacas e hilo permite abrir el romero, mejorar la entrada de luz y reducir la humedad; además, suma pautas de poda y drenaje.

El romero necesita luz solar, aireación y un sustrato con buen drenaje para desarrollarse sin que sus ramas interiores se sequen.

Una planta de romero puede verse verde por fuera y, al mismo tiempo, comenzar a secarse en el centro. El problema suele aparecer cuando las ramas crecen demasiado juntas, bloquean la entrada de luz y retienen humedad. Un método sencillo, con estacas e hilo, busca corregir esa estructura desde que el ejemplar es joven.

La explicación fue compartida por Martín, creador del canal Miradas Biológicas y divulgador especializado en fisiología, morfología y anatomía vegetal. En el video, el autor muestra cómo guiar las ramas, cuándo retirar los tutores y qué cuidados aplicar después de una poda. El interés por esta especie también alcanza al ámbito productivo: el INTA registró en 2023 el cultivar Criollo INTA, seleccionado por su rendimiento, aceite esencial y rusticidad.

Cómo abrir las ramas del romero con estacas e hilo Por qué se seca el romero por dentro y cómo solucionarlo con unas estacas y un hilo MiradasBiologicas La técnica comienza con pequeñas estacas colocadas alrededor de la planta. Cada rama principal debe inclinarse suavemente hacia un costado y sujetarse con hilo de algodón. El nudo tiene que quedar flojo para no estrangular el tallo mientras aumenta su diámetro. “Esto es ideal hacerlo cuando todavía las plantas son jóvenes”, explica Martín. El objetivo es formar una copa abierta que facilite la llegada del sol y evite que el follaje central quede encerrado. La Universidad de Minnesota recomienda al menos seis horas diarias de luz directa para las hierbas aromáticas y advierte que el amontonamiento perjudica la circulación de aire. Los tutores pueden retirarse después de aproximadamente un mes, cuando las ramas hayan adoptado la nueva posición.

El siguiente paso es una poda ligera para estimular nuevos brotes. El corte debe realizarse por encima de dos pequeñas ramas laterales y en sentido oblicuo. De ese modo, según explica el divulgador, los brotes ubicados debajo comienzan a ramificarse y la planta conserva una forma más compacta. La Royal Horticultural Society también aconseja recortar el romero una vez por año, después de la floración, pero recomienda no avanzar sobre la madera vieja: una intervención demasiado profunda puede dejar sectores desnudos que difícilmente vuelvan a brotar.

La preparación casera que propone para proteger los cortes Después de cada poda, Martín aplica una pasta elaborada con 40 mililitros de aceite de girasol y cinco gramos de cera de abeja o parafina de vela. Ambos ingredientes se calientan a baño María hasta que se derriten. Luego incorpora una cucharada grande de canela y deja enfriar la preparación. El producto se conserva en la heladera y se coloca sobre los cortes.