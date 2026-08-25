Martín, especialista en plantas: "Con este método el romero va a producir mucho más"
Un método con estacas e hilo permite abrir el romero, mejorar la entrada de luz y reducir la humedad; además, suma pautas de poda y drenaje.
Una planta de romero puede verse verde por fuera y, al mismo tiempo, comenzar a secarse en el centro. El problema suele aparecer cuando las ramas crecen demasiado juntas, bloquean la entrada de luz y retienen humedad. Un método sencillo, con estacas e hilo, busca corregir esa estructura desde que el ejemplar es joven.
La explicación fue compartida por Martín, creador del canal Miradas Biológicas y divulgador especializado en fisiología, morfología y anatomía vegetal. En el video, el autor muestra cómo guiar las ramas, cuándo retirar los tutores y qué cuidados aplicar después de una poda. El interés por esta especie también alcanza al ámbito productivo: el INTA registró en 2023 el cultivar Criollo INTA, seleccionado por su rendimiento, aceite esencial y rusticidad.
Cómo abrir las ramas del romero con estacas e hilo
La técnica comienza con pequeñas estacas colocadas alrededor de la planta. Cada rama principal debe inclinarse suavemente hacia un costado y sujetarse con hilo de algodón. El nudo tiene que quedar flojo para no estrangular el tallo mientras aumenta su diámetro. “Esto es ideal hacerlo cuando todavía las plantas son jóvenes”, explica Martín. El objetivo es formar una copa abierta que facilite la llegada del sol y evite que el follaje central quede encerrado. La Universidad de Minnesota recomienda al menos seis horas diarias de luz directa para las hierbas aromáticas y advierte que el amontonamiento perjudica la circulación de aire. Los tutores pueden retirarse después de aproximadamente un mes, cuando las ramas hayan adoptado la nueva posición.
El siguiente paso es una poda ligera para estimular nuevos brotes. El corte debe realizarse por encima de dos pequeñas ramas laterales y en sentido oblicuo. De ese modo, según explica el divulgador, los brotes ubicados debajo comienzan a ramificarse y la planta conserva una forma más compacta. La Royal Horticultural Society también aconseja recortar el romero una vez por año, después de la floración, pero recomienda no avanzar sobre la madera vieja: una intervención demasiado profunda puede dejar sectores desnudos que difícilmente vuelvan a brotar.
La preparación casera que propone para proteger los cortes
Después de cada poda, Martín aplica una pasta elaborada con 40 mililitros de aceite de girasol y cinco gramos de cera de abeja o parafina de vela. Ambos ingredientes se calientan a baño María hasta que se derriten. Luego incorpora una cucharada grande de canela y deja enfriar la preparación. El producto se conserva en la heladera y se coloca sobre los cortes.
Se trata de una fórmula casera compartida por el autor del video y no de una práctica incluida entre las recomendaciones generales de los organismos técnicos consultados. La pauta con mayor respaldo continúa siendo realizar cortes limpios, ligeros y sin ingresar en las zonas leñosas más antiguas.
El drenaje, una condición decisiva para el romero en maceta
La última parte del cuidado se concentra debajo de la superficie. Si el romero está en una maceta de plástico, el video recomienda realizar varias perforaciones en la base y algunos orificios laterales para impedir la acumulación de agua. También propone colocar hojas secas en el fondo, que se descompondrán con el tiempo, y revisar que las raíces no queden expuestas después del trasplante.
La Royal Horticultural Society aconseja usar recipientes de al menos 30 centímetros de ancho y profundidad, con suficientes agujeros de drenaje, y sumar material mineral al sustrato para facilitar la salida del agua. Al agregar tierra, la parte superior de las raíces debe quedar apenas cubierta, sin enterrar demasiado la planta. Sol, aireación y humedad controlada forman así la combinación central para mantener el romero compacto, productivo y con follaje verde.