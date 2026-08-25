Tormenta de Santa Rosa 2026: por qué se llama así y qué dice la ciencia sobre el fenómeno

Agosto empieza a despedirse y, como ocurre todos los años, una vieja pregunta vuelve a aparecer entre los argentinos: ¿llegará la Tormenta de Santa Rosa ? La tradición la ubica cerca del 30 de agosto, pero detrás de ese nombre hay una historia religiosa y, también, una explicación meteorológica mucho más concreta .

La creencia popular asocia los temporales de los últimos días de agosto con Santa Rosa de Lima. Sin embargo, para la meteorología no existe una “Tormenta de Santa Rosa” como fenómeno particular. Se trata de una forma tradicional de llamar a las tormentas que suelen aparecer durante el período de transición entre el invierno y la primavera.

El nombre está relacionado con Isabel Flores de Oliva, conocida como Santa Rosa de Lima , religiosa peruana que fue declarada patrona de Lima y posteriormente vinculada a la devoción de distintos territorios de América. La tradición cuenta que, en el siglo XVII, sus oraciones habrían provocado una fuerte tormenta que impidió el desembarco de piratas en Lima.

Con el paso del tiempo, aquella historia religiosa se mezcló con las observaciones del clima y terminó incorporándose al imaginario popular. En Argentina, la fecha quedó especialmente asociada con los temporales que aparecen hacia el cierre de agosto. De hecho, la celebración de Santa Rosa de Lima se mantiene como referencia cada año , aunque la fecha litúrgica fue modificada por la Iglesia Católica.

Acá aparece la diferencia entre la tradición y los datos. El Servicio Meteorológico Nacional analizó los registros del Observatorio Central Buenos Aires y tomó como referencia el período comprendido entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre . En 118 años de observaciones, se registraron tormentas en 67 ocasiones: el 57% de los años estudiados.

El dato es importante porque muestra que la tormenta no aparece de manera automática cada 30 de agosto. Puede haber años con actividad tormentosa antes o después de esa fecha y también temporadas en las que no se registre un temporal significativo. Por eso, desde el punto de vista científico, no existe una fecha fija que permita anticipar su llegada.

Qué explica la meteorología

La explicación está relacionada con el cambio de estación. Durante los últimos días del invierno, comienza a aumentar progresivamente la disponibilidad de aire cálido y húmedo, mientras todavía pueden avanzar masas de aire frío. Cuando esas condiciones se combinan con determinadas perturbaciones atmosféricas, se generan escenarios favorables para el desarrollo de tormentas.

El propio SMN aclara que las tormentas cercanas a esta época no necesariamente son más fuertes que otras del año. La denominación de “Santa Rosa” pertenece, principalmente, al terreno de la tradición popular. Para 2026, el organismo mantiene disponible su pronóstico climático trimestral de agosto, septiembre y octubre y sus productos de seguimiento meteorológico para evaluar la evolución de las condiciones atmosféricas.

Así, mientras la tradición vuelve a mirar el calendario y espera un temporal alrededor del 30 de agosto, la ciencia propone otra mirada: no hay una tormenta obligatoria ni una fecha mágica. Lo que sí existe es una época del año en la que determinadas condiciones atmosféricas pueden favorecer la formación de tormentas, y los registros históricos muestran que la coincidencia con Santa Rosa ocurrió con cierta frecuencia, aunque lejos de ser una regla.