Cómo eliminar el mal olor de las zapatillas usando saquitos de té

Desechar los saquitos de té tras preparar una infusión es una costumbre habitual, pero darles una segunda vida puede solucionar un problema cotidiano: el exceso de humedad y el hedor en las zapatillas .

Las hojas secas y la porosidad del papel de la bolsa poseen un gran poder absorbente. Al colocarse dentro del zapato, ayudan a neutralizar el ambiente interno donde se acumula la transpiración diaria.

Nunca se deben utilizar los saquitos húmedos o recién usados , ya que empeorarían el problema. Hay que dejarlos secar por completo en un espacio bien ventilado.

Luego, asegurarse al tacto de que el saquito esté totalmente libre de agua antes de ponerlo en contacto con la plantilla.

Para aplicar la técnica, introducir una o dos unidades secas en cada calzado y dejarlas actuar durante la noche o mientras no se utilicen. Extraer los saquitos antes de volver a calzarse.

El hábito de ventilar los zapatos tras cada uso, alternar el calzado diariamente y mantener las plantillas limpias resulta indispensable para impedir la proliferación de bacterias y hongos.

Las bolsitas de té funcionan como un refuerzo ecológico para la humedad residual, pero si las zapatillas están completamente empapadas, lo más efectivo sigue siendo el secado tradicional al aire libre.