Truco viral: por qué recomiendan rociar vinagre sobre la almohada

Combatir el amarillento de las almohadas es posible con vinagre blanco, un truco casero que aprovecha la acidez del producto.

Con el paso del tiempo, es inevitable que las almohadas pierdan su blancura original. Ese tono amarillento tan común no es más que el resultado de la oxidación. Para combatir este problema, expertos en mantenimiento del hogar recomiendan recurrir a las propiedades del vinagre blanco.

¿Por qué funciona el vinagre en la tela? Las almohadas quedarán impecables con vinagre. El secreto de este limpiador natural está en su acidez. Su composición le permite romper la estructura de las proteínas, sales y aceites que deja la transpiración en las fibras. Además de eliminar cercos oscuros, actúa como un desinfectante suave y neutraliza malos olores.

Suele ser la solución ideal para combatir marcas generadas por sudoración nocturna o transpiración acumulada, grasa corporal y sebo capilar, saliva durante el descanso y acondicionadores y crema de la rutina de skincare.

Paso a paso

Rara vez se utiliza en solitario. Para potenciar su efecto blanqueador, lo ideal es combinarlo con otros ingredientes del hogar. Una opción es mezclar bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta formar una pasta espesa. Cubrir la zona manchada y dejar reposar media hora. Luego realizar el lavado habitual de la almohada.