Por qué recomiendan colocar un vaso con vinagre en la heladera

Una práctica casera sugiere colocar un vaso con vinagre blanco en la heladera para neutralizar olores de manera económica y efectiva.

Por su constante uso e interacción con múltiples alimentos, la heladera suele convertirse en un foco de aromas persistentes. Es por eso que para resolver este problema sin aromatizantes artificiales, una opción es colocar un recipiente con vinagre blanco en su interior.

Vinagre blanco para la heladera La clave de este insumo reside en el ácido acético, un compuesto natural que actúa como neutralizador de partículas de olor en espacios reducidos. Especialistas de publicaciones como Good Housekeeping destacan que, si bien no debe emplearse como un desinfectante directo para áreas en contacto con comida, el vinagre es un gran aliado para refrescar la atmósfera del refrigerador.

Este método con vinagre es económico y accesible. Neutraliza sin dejar fragancias artificiales sobre los alimentos y solo se necesita un recipiente abierto y un rincón seguro dentro del electrodoméstico.

El vinagre neutraliza olores. Fuente: Shutterstock. Paso a paso Para optimizar sus resultados, se recomienda seguir un procedimiento básico. Primero, revisar el interior del refrigerador y desechar cualquier alimento caducado o en descomposición.

Añadir después vinagre blanco en un pocillo o vaso de vidrio y colocarlo sin tapa en un estante estable para evitar derrames. Dejarlo reposar durante varias horas para que absorba los aromas ambientales. Luego lavar el recipiente una vez finalizado el proceso y reemplazar el líquido si los olores reaparecen.