Chau brazos flácidos: los ejercicios que te dan resultados rápidos

Los cinco ejercicios indispensables para unos brazos fuertes y definidos. El error en tu rutina que te impide tonificarlos.

Muchos entrenan a diario sin ver resultados por elegir mal sus ejercicios. El error común que frena la definición de tus brazos.

Los ejercicios claves para transformar tus brazos Las elevaciones laterales son esenciales para ganar anchura en la parte superior. Este ejercicio aisla el deltoides medio y logra esa forma redonda tan buscada. Es vital controlar el peso al bajar para no lesionar la articulación.

Las elevaciones frontales enfocan la fuerza en la cara anterior del hombro. Ayudan a marcar la separación entre el pecho y los brazos de forma clara. Conviene usar mancuernas con una carga moderada para mantener la postura erguida.

El press o desarrollo de hombros construye una base sólida en todo el torso. Trabaja de forma integral la fuerza superior y permite levantar mayor volumen. Puedes hacerlo con barra o mancuernas sentado para proteger la zona lumbar.

El curl de bíceps es el clásico infaltable para moldear la parte delantera. Activa la cabeza corta y larga del músculo con máxima precisión en cada repetición. Mantener los codos pegados al cuerpo evita trampas durante la ejecución.