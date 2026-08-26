Por qué recomiendan añadir vinagre al agua para hervir los huevos

Al hervir huevos, una fisura imprevista en la cáscara suele terminar con la clara desparramada por toda la olla. Sin embargo, existe un método casero tan simple como efectivo para solucionar este problema: incorporar un poco de vinagre al agua.

El secreto de este método radica en el ácido acético del vinagre . Al entrar en contacto con la clara que se filtra por una grieta, el ácido acelera la coagulación instantánea de sus proteínas, sellando la fisura en segundos y evitando que la clara contamine el agua.

En primer lugar, colocar los huevos en el recipiente y cubrirlos por completo con agua fría.

Luego, añadir un chorro breve de vinagre antes de llevar la olla al fuego. Hay que saber que esto no afectará el sabor final. Una vez hervidos, trasladarlos inmediatamente a un bowl con agua helada para frenar la cocción.

Aunque se suele creer que el vinagre ablanda la cáscara para retirarla sin esfuerzo, la facilidad del pelado depende en realidad de dos factores clave: la frescura del huevo y la rapidez del enfriado posterior.

Para facilitar el proceso, conviene comenzar a pelar siempre desde la base más ancha, lugar donde se genera la cámara de aire.