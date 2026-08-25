Los beneficios del vinagre de manzana para la salud y cómo usarlo
Aunque el vinagre de manzana vive un auge viral, sus beneficios para la salud son moderados y funcionan como complemento de hábitos saludables.
El vinagre de manzana vive un nuevo auge impulsado por las redes sociales. Sin embargo, detrás de este fenómeno viral, instituciones médicas internacionales coinciden en que sus beneficios son moderados y funcionan solo como un complemento de los hábitos saludables.
Beneficios del vinagre de manzana
Diversas revisiones clínicas respaldan su capacidad para mitigar los picos de azúcar en sangre tras ingerir carbohidratos. El ácido acético ralentiza el vaciado gástrico y la absorción de glucosa, lo que mejora la respuesta a la insulina.
Además, investigaciones en la revista Nutrients relacionan el consumo diario (unos 30 ml) con ligeras reducciones en el peso e índice de masa corporal en períodos de hasta 12 semanas. La Cleveland Clinic matiza que este impacto se debe a un leve efecto saciante temporal, aclarando que no es una solución milagrosa contra el sobrepeso.
Asimismo, portales como Healthline señalan que puede favorecer la disminución del colesterol total y elevar el colesterol HDL ("bueno"), un beneficio que se observa con mayor claridad en pacientes con diabetes tipo 2.
Gracias a su acidez, el vinagre conserva sus históricas propiedades antimicrobianas, útiles para la conservación de alimentos y la neutralización de ciertos patógenos.
Pautas de consumo
Un uso inadecuado puede generar complicaciones. Centros como Northwestern Medicine advierten que la ingesta directa o excesiva puede desgastar el esmalte dental, irritar la garganta, causar náuseas e interactuar con fármacos como la insulina, diuréticos y medicamentos para la presión arterial.
La medida sugerida oscila entre 1 y 2 cucharadas diarias (15 a 30 ml), siempre diluidas en un vaso de agua o integradas en aderezos y marinadas.