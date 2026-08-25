Los beneficios del vinagre de manzana para la salud y cómo usarlo

Aunque el vinagre de manzana vive un auge viral, sus beneficios para la salud son moderados y funcionan como complemento de hábitos saludables.

El vinagre de manzana vive un nuevo auge impulsado por las redes sociales. Sin embargo, detrás de este fenómeno viral, instituciones médicas internacionales coinciden en que sus beneficios son moderados y funcionan solo como un complemento de los hábitos saludables.

Beneficios del vinagre de manzana Diversas revisiones clínicas respaldan su capacidad para mitigar los picos de azúcar en sangre tras ingerir carbohidratos. El ácido acético ralentiza el vaciado gástrico y la absorción de glucosa, lo que mejora la respuesta a la insulina.

El vinagre de manzana es útil para la salud. Además, investigaciones en la revista Nutrients relacionan el consumo diario (unos 30 ml) con ligeras reducciones en el peso e índice de masa corporal en períodos de hasta 12 semanas. La Cleveland Clinic matiza que este impacto se debe a un leve efecto saciante temporal, aclarando que no es una solución milagrosa contra el sobrepeso.

Asimismo, portales como Healthline señalan que puede favorecer la disminución del colesterol total y elevar el colesterol HDL ("bueno"), un beneficio que se observa con mayor claridad en pacientes con diabetes tipo 2.

Gracias a su acidez, el vinagre conserva sus históricas propiedades antimicrobianas, útiles para la conservación de alimentos y la neutralización de ciertos patógenos.