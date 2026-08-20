Cáscaras de banana y vinagre: por qué hacer esta mezcla casera y para qué sirve
Una preparación simple con restos de banana y vinagre potencia el crecimiento de las plantas al aportar nutrientes esenciales y acelerar la descomposición.
La búsqueda de alternativas económicas y sustentables para el cuidado del jardín tiene un nuevo aliado en la jardinería: el macerado de cáscaras de banana combinado con vinagre. Esta preparación actúa como un biofertilizante de rápida absorción que enriquece la tierra.
Banana y vinagre, el potente fertilizante
La efectividad del preparado radica en la sinergia de sus ingredientes. Por un lado, la materia orgánica de la banana aporta minerales fundamentales como potasio, magnesio y fósforo.
Por el otro, la acidez del vinagre acelera la descomposición de los restos orgánicos, liberando los nutrientes en tiempo récord y aportando una ligera acidificación al sustrato, ideal para variedades que requieren un pH bajo.
Paso a paso
Dado que el vinagre puro resulta abrasivo para las raíces, la clave del éxito está en la maceración previa y la posterior disolución en agua.
El proceso requiere colocar los restos de banana en un frasco de vidrio o contenedor limpio y cubrirlos por completo con vinagre. Mantener el recipiente cerrado durante un mínimo de 48 horas para permitir la extracción mineral.
Por último, filtrar el líquido obtenido y mezclarlo en partes iguales con agua limpia antes de regar.
Este alimento vegetal se puede incorporar a la rutina de riego una vez a la semana, siendo especialmente útil para fortalecer cultivos en macetas o plantas de jardín que presenten signos de lentitud en su crecimiento.