Los cuatro trucos para afilar un cuchillo sin herramientas profesionales

El uso cotidiano de los cuchillos de cocina termina por desgastar su filo, lo que dificulta los cortes y entorpece la preparación de las comidas. Aunque la piedra de afilar es una opción, existen alternativas domésticas muy sencillas y seguras.

Hay que tener en cuenta que si la pieza presenta mellas, deformaciones en el metal o signos severos de oxidación, estos recursos de emergencia no funcionarán y se requerirá un afilado técnico.

Una opción es la taza de cerámica. La base de la mayoría de las tazas de cerámica cuenta con un borde rugoso sin vitrificar que funciona de manera similar a una piedra de afilado improvisada.

Para eso hay que invertir la taza sobre la mesada y colocarla sobre un trapo húmedo para evitar deslizamientos. Deslizar la hoja del cuchillo a lo largo de la franja porosa con una inclinación constante. Realizar de cinco a ocho pasadas por cada lado con movimientos uniformes.

La segunda opción es el papel de lija de grano medio o fino. Este material permite recuperar el corte de forma rápida sin dañar la estructura del utensilio.

En este caso se fija un trozo de lija sobre una superficie plana utilizando cinta adhesiva en la parte posterior para evitar que se mueva. Pasar la hoja sobre el papel manteniendo siempre el mismo ángulo de inclinación y aplicando una presión moderada.

La tercera recomendación es el uso de una lima metálica. Si el cuchillo perdió por completo el filo, una lima de metal puede ofrecer una solución temporal, aunque exige máxima precisión para no corroer de más el acero.

Se aconseja sostener el cuchillo por el mango y realizar entre tres y cuatro pasadas suaves sobre la hoja con la lima. Es fundamental realizar movimientos lentos y no ejercer fuerza excesiva para evitar muescas o irregularidades.

Por último, un cinturón de cuero es ideal para pulir la hojas y remover la rebaba metálica residual. En este caso se extiende una tira o cinturón de cuero viejo y se mantiene tenso. Arrastrar la hoja del cuchillo en sentido contrario al filo (con el lomo hacia adelante) para asentar el corte y dejar la superficie lisa sin cortar el material.