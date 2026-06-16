El truco para afilar un cuchillo con papel aluminio: ¿funciona realmente?

El truco para afilar un cuchillo con papel aluminio busca realinear el filo, pero su uso excesivo puede presentar riesgos.

El uso diario hace que los cuchillos se desafilien. Según el tipo de acero y el impacto contra las superficies hacen que el filo pierda potencia de forma natural. Sin embargo, existe un método con papel aluminio. Aunque hay que ver la “letra chica”.

Papel aluminio para afilar El desgaste de una hoja de acero es inevitable, pero la velocidad con la que ocurre depende de los hábitos. Portales expertos señalan que los principales enemigos del filo son el maltrato mecánico, es decir, golpear el cuchillo con fuerza desde arriba, usarlo sobre alimentos congelados o picar ingredientes extremadamente duros, usar la hoja para abrir latas o destornillar objetos.

También un error de limpieza puede salir caro cuando se deja el cuchillo húmedo en la bacha lo que genera óxido.

Para realizar este truco se corta un trozo considerable de papel aluminio. Luego doblarlo sobre sí mismo varias veces hasta construir un cuadrado compacto, firme y grueso. Deslizar con cuidado la hoja del cuchillo sobre el aluminio, emulando el movimiento que harías sobre una piedra de afilar. Repetir el proceso un par de veces en ambos lados de la hoja para asentar el filo.

Sin embargo, los especialistas aclaran que el aluminio no afila en el sentido estricto, sino que endereza imperfecciones de la hoja. Abusar de este truco puede traer algunos problemas como que el cuchillo se resbale durante el proceso, el aluminio se desprende con facilidad por lo que si quedan micropartículas en la hoja se pueden contaminar los alimentos.