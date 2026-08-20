Por qué hay que ponerle vinagre al repasador: el truco más recomendado
La combinación de bicarbonato de sodio y vinagre blanco es la clave para eliminar el olor a humedad de los repasadores de cocina.
En el día a día de la cocina, los trapos y repasadores son los aliados todoterreno. Sin embargo, al estar constantemente expuestos a la grasa, la humedad y los residuos de la comida, terminan acumulando ese característico olor a humedad.
Vinagre para el repasador
Por suerte no es necesario recurrir a limpiadores químicos agresivos para devolverles la frescura. Existe un método casero tan simple como efectivo a base de dos ingredientes de cocina: bicarbonato de sodio y vinagre blanco.
Paso a paso
Para poner en práctica esta técnica y desinfectar el tejido en profundidad hay que seguir unos pasos sencillos.
En primer lugar, llenar un recipiente o balde con agua bien caliente e incorporar dos o tres cucharadas de bicarbonato de sodio. Revolver bien hasta que se disuelva por completo.
Después añadir una taza de vinagre blanco a la mezcla e integrar todos los líquidos. Introducir el repasador de manera que quede sumergido por completo y dejarlo reposar durante unos 30 minutos.
Finalmente, retirar la prenda, enjuagar con abundante agua limpia para eliminar cualquier residuo del tratamiento y dejar secar bien al aire libre.
La combinación de bicarbonato y vinagre genera una acción desengrasante y desodorante capaz de penetrar entre las fibras del textil.