Las 3 plantas que conviene sembrar a partir del 21 de septiembre

La primavera marca el inicio de una nueva etapa en el jardín, invitando a plantar especies como el tomate, la caléndula y la zinnia desde el 21 de septiembre.

El jardín comienza una nueva etapa a partir del 21 de septiembre con el inicio de la primavera: aparecen nuevos brotes, las plantas se llenan de hojas verdes y los polinizadores comienzan a visitar los espacios verdes de la casa. Todo esto indica que es un buen momento para preparar la tierra y plantar nuevas especies.

Tomate No todas las plantas del jardín tienen que ser exclusivamente decorativas. La primavera también es una época ideal para comenzar con la huerta, y el tomate se presenta como una de las opciones más elegidas. Esta planta necesita mucho sol, entre 6 y 8 horas de luz directa por día, y temperaturas cálidas para desarrollarse correctamente. En este sentido, septiembre puede ser un buen momento para comenzar con las semillas, especialmente en las zonas donde ya pasó el riesgo de heladas.

El tomate se encuentra entre las plantas que crecen en primavera. SHUTTERSTOCK Caléndula Para quienes buscan tener flores en el jardín sin dedicarles demasiada atención, la caléndula es una opción ideal. Se trata de una planta resistente, de crecimiento rápido y que puede atraer polinizadores al jardín. Sus flores suelen encontrarse principalmente en tonos amarillos y naranjas, aportando color a los espacios exteriores. Al igual que el tomate, necesita una buena exposición al sol para crecer y florecer correctamente.