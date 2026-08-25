El gran error de las macetas de cerámica y por qué tus plantas mueren

Tus plantas se marchitan y la culpa es de la maceta: el error que cometemos todos. Deja de usarlas así

Las macetas de cerámica son hermosas, pero pueden matar tus plantas. Este material retiene la humedad de forma desigual y afecta las raíces rápidamente. Muchas personas cometen este fallo grave sin saberlo al decorar su casa.

El peligro de la humedad y el drenaje en estas macetas La cerámica esmaltada no permite que el barro respire ni evapora el agua. Se acumula en el fondo y pudre la base de la planta. Las raíces pierden oxígeno y terminan por morir en poco tiempo.

Otro problema frecuente es la falta de un agujero de salida adecuado. Sin ese espacio, la tierra se convierte en un barro denso y pesado. El agua estancada atrae hongos que destruyen la vegetación desde la base.

Además, la cerámica absorbe el calor del sol y lo retiene por horas. Este aumento de temperatura quema las raíces sensibles durante los días calurosos. El cambio brusco de clima interno daña la salud de la flora.