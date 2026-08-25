El gran error de las macetas de cerámica y por qué tus plantas mueren
Tus plantas se marchitan y la culpa es de la maceta: el error que cometemos todos. Deja de usarlas así
Las macetas de cerámica son hermosas, pero pueden matar tus plantas. Este material retiene la humedad de forma desigual y afecta las raíces rápidamente. Muchas personas cometen este fallo grave sin saberlo al decorar su casa.
El peligro de la humedad y el drenaje en estas macetas
La cerámica esmaltada no permite que el barro respire ni evapora el agua. Se acumula en el fondo y pudre la base de la planta. Las raíces pierden oxígeno y terminan por morir en poco tiempo.
Otro problema frecuente es la falta de un agujero de salida adecuado. Sin ese espacio, la tierra se convierte en un barro denso y pesado. El agua estancada atrae hongos que destruyen la vegetación desde la base.
Además, la cerámica absorbe el calor del sol y lo retiene por horas. Este aumento de temperatura quema las raíces sensibles durante los días calurosos. El cambio brusco de clima interno daña la salud de la flora.
Para evitar este daño, usa macetas de plástico con agujeros dentro del contenedor. Saca la planta para regar, deja escurrir el exceso y regresa la pieza. Así mantendrás el diseño bonito sin arriesgar la vida de tus flores.