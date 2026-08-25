Cómo lavar las almohadas sin dañarlas y mantenerlas en buen estado

Mantener las almohadas limpias es clave para la higiene de casa, pero antes de introducirlas al lavarropas, se debe verificar la etiqueta y el tipo de relleno.

Si las almohadas se pueden lavar o no en el lavarropas es una duda común que surge cotidianamente, sobre todo cuando comienzan a verse amarillas y percudidas. Sin embargo, antes de colocarlas en el lavarropas es importante revisar el material y las indicaciones del fabricante para evitar dañarlas.

Por el uso que les damos diariamente, las almohadas acumulan sudor, restos de productos para el cabello, polvo y otras partículas que afectan su higiene y pueden generar malos olores. Para mantenerlas limpias y evitar que pierdan su forma, es importante elegir el método de lavado adecuado según el tipo de relleno.

Cómo lavar las almohadas correctamente Antes de comenzar, retirale la funda y revisá la etiqueta para comprobar si la almohada puede colocarse en el lavarropas. Si es apta para lavado a máquina, colocala en el tambor junto con otra almohada para mantener el equilibrio durante el centrifugado.

Utilizá agua y jabón para ropa, evitando sobrecargar el lavarropas. Elegí un ciclo suave y, si el fabricante lo permite, utilizá agua tibia. También es importante realizar un buen enjuague para eliminar todos los restos de jabón que puedan quedar en el relleno.

Las almohadas amarillentas pueden recuperar su limpieza con un lavado adecuado. Foto: Shutterstock Una vez terminado el lavado, prestá especial atención al secado. La almohada debe quedar completamente seca antes de volver a utilizarla, ya que la humedad acumulada en el interior puede provocar malos olores y favorecer la aparición de moho. Si la etiqueta permite utilizar secadora, elegí un programa de baja temperatura.