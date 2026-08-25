Mezclar limón con pasta de dientes: para qué sirve y por qué lo recomiendan
Dos ingredientes pueden ayudarte a dejar el lavarropas sin moho y con buen aroma: cómo usar limón y pasta de dientes para su limpieza.
El tambor del lavarropas puede ir acumulando restos de jabón, de suavizante y humedad, que poco a poco van haciendo que se acumulen malos olores y moho desagrable. Por suerte, podemos hacer una limpieza rápida usando dos ingredientes de casa: pasta de dientes y limón.
Limón y pasta de dientes: por qué funcionan y cómo usarlo
Para volver a dejar el tambor del lavarropas libre de olor y ayudar a quitar el moho se utiliza una mezcla de limón y pasta de dientes. Mientras el primero contiene ácido cítrico que ayuda a desprender algunos residuos, el segundo, contiene agentes de limpieza y sustancias ligeramente abrasivas que pueden colaborar con la eliminación de suciedad superficial. Juntos, mejoran el olor del lavarropas.
La mezcla puede utilizarse como complemento de la limpieza del tambor, aunque no reemplaza las indicaciones de mantenimiento del fabricante del lavarropas. También es importante no mezclarla con lavandina u otros productos de limpieza, ya que algunas combinaciones pueden generar reacciones químicas peligrosas.
Cómo limpiar el tambor del lavarropas paso a paso
- Preparación: cortá un limón por la mitad y colocá aproximadamente una cucharada de pasta de dientes blanca sobre la superficie de cada mitad.
- Colocación: introducí las dos mitades de limón directamente dentro del tambor vacío del lavarropas.
- Lavado: programá un ciclo corto con agua caliente y poné el lavarropas en funcionamiento sin colocar ropa en su interior.
- Finalización: una vez terminado el ciclo, retirás las mitades de limón y dejá la puerta del lavarropas abierta durante unos minutos para que el interior pueda ventilarse y secarse.