Qué significa que tu gato te lama y qué intenta decirte con este gesto
El lamido de un gato hacia su dueño puede ser una muestra de confianza y de vínculo social, replicando conductas que tienen con otros felinos.
Si tu gato te lame, es posible que alguna vez te hayas preguntado qué significa este comportamiento. Aunque solemos interpretarlo como una muestra de cariño, los felinos pueden utilizar el lamido para comunicarse y reforzar el vínculo con las personas con las que conviven.
Por qué un gato lame a su dueño
Estas mascotas tienen la costumbre de acicalarse entre ellos, una conducta que también puede aparecer cuando establecen vínculos con otros animales, como perros, o con las personas. Por eso, cuando un gato comienza a lamer la mano, el brazo o incluso el rostro de su dueño, puede estar reproduciendo una conducta social que utiliza con individuos que reconoce como familiares.
El lamido puede ser una señal de confianza
Otro de los posibles significados de que un gato lama a una persona está relacionado con la familiaridad y la confianza. Los felinos utilizan el contacto físico y los olores para reconocer a quienes forman parte de su entorno, por lo que este comportamiento puede indicar que el animal se siente cómodo con esa persona y busca mantener el contacto.
No siempre significa lo mismo
Sin embargo, no existe un único significado para el lamido de un gato. Para comprender qué intenta comunicar, también hay que prestar atención a su lenguaje corporal. Si está relajado, permanece cerca, ronronea y busca continuar con el contacto, probablemente se trate de una interacción positiva. En cambio, si mueve la cola con brusquedad, lleva las orejas hacia atrás o tensa el cuerpo, puede estar indicando que necesita espacio.