Qué significa que tu gato te lama y qué intenta decirte con este gesto

El lamido de un gato hacia su dueño puede ser una muestra de confianza y de vínculo social, replicando conductas que tienen con otros felinos.

Si tu gato te lame, es posible que alguna vez te hayas preguntado qué significa este comportamiento. Aunque solemos interpretarlo como una muestra de cariño, los felinos pueden utilizar el lamido para comunicarse y reforzar el vínculo con las personas con las que conviven.

Por qué un gato lame a su dueño Estas mascotas tienen la costumbre de acicalarse entre ellos, una conducta que también puede aparecer cuando establecen vínculos con otros animales, como perros, o con las personas. Por eso, cuando un gato comienza a lamer la mano, el brazo o incluso el rostro de su dueño, puede estar reproduciendo una conducta social que utiliza con individuos que reconoce como familiares.

El acicalamiento entre gatos también es conocido como allogrooming. Foto: Shutterstock El lamido puede ser una señal de confianza Otro de los posibles significados de que un gato lama a una persona está relacionado con la familiaridad y la confianza. Los felinos utilizan el contacto físico y los olores para reconocer a quienes forman parte de su entorno, por lo que este comportamiento puede indicar que el animal se siente cómodo con esa persona y busca mantener el contacto.