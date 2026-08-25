¿Axilas oscuras? los ingredientes que sí aclaran la zona sin irritarla

La razón por la que tus axilas se oscurecen y cómo solucionarlo fácil. Tres formas seguras de aclararlas.

El oscurecimiento de las axilas suele ocurrir por la fricción constante o la inflamación. Usar remedios agresivos empeora las manchas y quema esta zona delicada. Descubre tres métodos para unificar el tono de tu piel.

Hábitos para recuperar el tono natural de la piel El primer paso consiste en sustituir el rasurado por métodos menos invasivos. La cuchilla genera microcortes que activan la producción de melanina como defensa. Opta por la depilación láser o ceras suaves para frenar la irritación.

Lo que puede salir mal en una depilación definitiva: quemaduras, manchas y crecimiento del vello. Foto: Canva. El segundo método incluye el uso diario de principios activos aclarantes. Incorpora sueros o cremas con niacinamida, ácido láctico o vitamina C. Estos componentes regulan el pigmento de la piel sin provocar ardor o picazón.