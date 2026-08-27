Esto es todo lo que tenés que saber antes del estreno de GTA 6 en Netflix

GTA 6 está a horas de convertirse en uno de los grandes acontecimientos de la industria del videojuego. El Extended Look de Rockstar Games llegará a Netflix después de dos retrasos y promete llevar a los jugadores nuevamente a Vice City, con un enorme mapa, dos protagonistas, supuesto contenido explícito y una historia criminal inspirada en Bonnie y Clyde. Antes del lanzamiento , además, un especial permitirá conocer el juego con mayor profundidad.

Este jueves 27 de agosto 16:00 hora Argentina será una fecha clave para los fanáticos de la saga . Allí se estrenará Grand Theft Auto 6: Una mirada extendida, un especial que permitirá observar en profundidad distintos aspectos del esperado videojuego. La producción llegará primero a Netflix y posteriormente estará disponible en YouTube.

GTA 6 tendrá su esperado “Extended Look” este jueves, con estreno exclusivo en Netflix durante seis horas.

El lanzamiento del juego está previsto para el 19 de noviembre, exclusivamente en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Después de dos retrasos, Rockstar apunta finalmente a esa fecha para poner en las manos de los jugadores una de las producciones más esperadas de los últimos años.

Otro detalle que llamó la atención es el formato de comercialización. GTA 6 no tendrá un lanzamiento físico tradicional con disco. Incluso las copias que se vendan en tiendas incluirán únicamente un código para descargar el juego, en línea con una industria cada vez más orientada hacia el formato digital.

Por primera vez en la saga, la aventura tendrá como protagonistas centrales a Lucía Caminos y Jason Duval, dos personajes que estarán vinculados tanto por sus actividades criminales como por una relación personal.

GTA 6 tendrá como protagonistas a Lucía y Jason, una pareja criminal inspirada en Bonnie y Clyde.

Lucía acaba de salir de prisión y busca recuperar el control de su vida. Jason, por su parte, tiene un pasado relacionado con el ejército, los robos y el narcotráfico. Ambos terminan involucrados en una situación que comienza con un golpe aparentemente sencillo, pero que rápidamente se transforma en una peligrosa conspiración criminal.

La relación entre los protagonistas será uno de los ejes narrativos. Rockstar vuelve así a apostar por personajes con motivaciones propias, mientras la confianza entre ambos deberá fortalecerse a medida que avanzan en un mundo cada vez más peligroso.

GTA 6 llevará a los jugadores nuevamente a Vice City, con un enorme mapa inspirado en Florida. Rockstar Games

Un mapa enorme que recupera Vice City

La acción se desarrollará en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida. Su principal escenario será Vice City, la ciudad basada en Miami que ya es uno de los lugares más reconocibles de la franquicia.

Sin embargo, GTA 6 no se limitará a recorrer las calles de la gran ciudad. El mapa incluirá regiones muy diferentes entre sí, como Leonida Keys, un conjunto de islas tropicales; Grassrivers, una extensa zona de humedales; Port Gellhorn, un antiguo destino turístico venido a menos; Ambrosia, con sectores industriales y agrícolas; y Mount Kalaga National Park, dominado por bosques, ríos y espacios naturales.

La variedad geográfica apunta a que la exploración tendrá un peso importante y permitirá alternar entre grandes áreas urbanas, zonas rurales, costas y paisajes naturales.

GTA 6 genera expectativa por las filtraciones que anticipan desnudez completa y un contenido más explícito que entregas anteriores. Imagen generada por IA

Las filtraciones anticipan un GTA 6 más explícito

Mientras Rockstar Games prepara su presentación oficial, distintas filtraciones volvieron a poner el foco en otro aspecto del juego: su contenido para adultos. Material atribuido al filtrador Cyberleek habría mostrado escenas ambientadas en una colonia nudista, con personajes masculinos y femeninos desnudos.

De confirmarse, sería una novedad dentro de la franquicia, ya que anteriores entregas mostraron desnudez parcial femenina, mientras que GTA 5 llegó a presentar desnudez masculina más explícita. El supuesto contenido filtrado también alimentó las especulaciones sobre una eventual clasificación por edades más restrictiva.

Por ahora, sin embargo, la clasificación definitiva de GTA 6 todavía no está confirmada. La saga históricamente recibió la categoría Mature +17 de la ESRB, aunque en el pasado llegó a enfrentar una clasificación Adults Only +18 por el polémico caso de Hot Coffee.

Con el especial de Netflix a horas de su lanzamiento, Rockstar Games tendrá finalmente la oportunidad de mostrar qué hay realmente detrás de todas las expectativas, filtraciones y rumores. GTA 6 todavía no llegó al mercado, pero ya consiguió algo que pocos videojuegos pueden alcanzar: convertirse en un acontecimiento mucho antes de estar disponible para jugar.