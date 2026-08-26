Se filtra todo GTA 6: cuál es el peligro para los jugadores que vieron el material

La enorme expectativa alrededor de GTA 6 hacía previsible que aparecieran filtraciones antes de su lanzamiento. Sin embargo, el material que comenzó a circular en redes sociales durante los últimos días presenta características que van mucho más allá de la intención de mostrar videos o imágenes inéditas del esperado videojuego de Rockstar Games .

La cuenta conocida como Cyberleek no solo publicó videos y capturas vinculadas al desarrollo del título , sino que también comenzó a utilizar la atención generada por el juego para promover una estrategia de recaudación. Los usuarios podían acceder a determinados contenidos, participar en decisiones sobre futuras filtraciones o solicitar material específico a cambio de criptomonedas.

El grupo también difundió críticas contra algunas prácticas de la industria. Entre sus reclamos aparece el rechazo a las reservas exclusivamente digitales, los contenidos vendidos como DLC y la necesidad de que los juegos para un jugador puedan funcionar sin conexión incluso cuando sus servidores sean cerrados. Pero detrás de ese discurso también aparece un claro interés económico. El sitio vinculado a Cyberleek solicitó fondos para un supuesto proyecto relacionado con infraestructura y seguridad, mientras que ofrece contenidos exclusivos bajo diferentes condiciones.

El caso adquiere una dimensión todavía más llamativa por el tipo de material que se ofrece . Según la información publicada, Cyberleek incluso habría habilitado la posibilidad de solicitar videos filtrados personalizados, con contenidos adaptados a determinadas marcas y otros pedidos.

GTA 6 quedó en el centro de una campaña de filtraciones que también incluye pedidos personalizados y recaudación.

El costo de contacto para negociar publicidad o acceder a material exclusivo alcanza los 400 XMR, equivalentes a unos 165.000 dólares. Ese monto ni siquiera garantizaría la compra de un contenido concreto, sino una primera respuesta mediante un sistema de mensajería privada para iniciar una negociación.

La utilización de criptomonedas agrega otro componente a la situación. La expectativa que genera GTA 6 se transforma así en una herramienta para intentar conseguir dinero de una comunidad que lleva años esperando el nuevo capítulo de la franquicia. Mientras tanto, Rockstar y Take-Two buscan identificar a los responsables. La compañía comenzó a retirar publicaciones mediante reclamos de copyright y tomó medidas para limitar la circulación de los videos.

GTA 6 es utilizado como señuelo para distribuir supuestas versiones jugables que podrían esconder malware y estafas. Rockstar Games

La falsa versión jugable de GTA 6 es otro riesgo

El problema más grave para los jugadores, sin embargo, puede aparecer lejos de los servidores de Rockstar. La circulación de filtraciones generó un terreno ideal para que delincuentes distribuyan supuestas versiones jugables de GTA 6 que en realidad pueden esconder malware, estafas o mecanismos para robar información.

Los responsables de las filtraciones incluso amenazaron con publicar una supuesta “build jugable” si las investigaciones en su contra continúan. Según sus afirmaciones, existirían copias del material almacenadas en diferentes servidores y discos duros alrededor del mundo.

No existe, sin embargo, ninguna garantía de que los archivos ofrecidos en redes sean legítimos. La promesa de descargar GTA 6 antes de su lanzamiento oficial puede convertirse en el señuelo perfecto para conseguir contraseñas, datos personales o dinero.

Por eso, cualquier enlace que prometa acceso anticipado al juego a cambio de criptomonedas debe considerarse sospechoso. No descargar archivos ni ingresar datos en páginas que prometan una versión anticipada de GTA 6 es la principal recomendación de seguridad.

GTA 6 genera preocupación entre los jugadores por enlaces falsos que prometen acceso anticipado al videojuego. Imagen generada por la IA

Rockstar prepara el lanzamiento mientras avanza la investigación

Take-Two, propietaria de Rockstar Games, también avanzó por la vía judicial. La compañía solicitó información a Microsoft y Discord con el objetivo de identificar las cuentas relacionadas con las filtraciones y obtener datos que permitan rastrear a los responsables.

Las solicitudes buscan acceder a información como direcciones de correo electrónico, direcciones IP y otros registros asociados a las cuentas investigadas. Parte de los reportes señala además que algunos materiales podrían haber sido obtenidos a partir de un kit de desarrollo de Xbox Series X.

Todo ocurre mientras Rockstar prepara una presentación oficial que podría cambiar el escenario. El 27 de agosto está previsto un “Extended Look” de GTA 6 en Netflix, mientras que el lanzamiento definitivo continúa programado para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Así, la batalla alrededor de GTA 6 ya no se limita a proteger secretos de desarrollo. Rockstar también debe enfrentar un ecosistema de filtraciones, estafas y amenazas que aprovecha la ansiedad de los jugadores. En ese contexto, el mayor riesgo no necesariamente está en mirar un video filtrado, sino en creer que detrás de un enlace desconocido realmente existe una copia anticipada del juego.