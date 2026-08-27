GTA 6: Rockstar lanzó el tercer tráiler gameplay de Jason y Lucía y la expectativa hizo caer a Netflix

La espera por GTA 6 volvió a sacudir a la industria del entretenimiento. Este jueves, a las 16 de Argentina, Rockstar Games estrenó, en exclusiva para Netflix, un extenso y nuevo tráiler gameplay de casi 27 minutos que permitió conocer nuevos detalles de la historia, los personajes y las posibilidades jugables de la esperada producción. La versión abierta en YouTube quedó disponible desde las 22.

El avance, presentado como una pieza de gameplay y escenas cinematográficas , mostró a Jason y Lucía en diferentes situaciones, desde tiroteos y persecuciones hasta momentos cotidianos, actividades deportivas, fiestas y exploración. La gran revelación hizo que Netflix cayera en algunas partes del globo, incluido Argentina.

El gameplay comienza con Jason y Lucía intentando concretar una operación relacionada con drogas que rápidamente se complica. La escena sirve para mostrar el enorme nivel de detalle de los personajes, los escenarios y las animaciones, con elementos tan pequeños como un collar moviéndose de manera natural o Jason acariciando a un perro.

La situación deriva en un enfrentamiento armado con la policía. Rockstar mostró mejoras en el sistema de apuntado y coberturas, además de una destrucción más detallada de los vehículos. Durante la persecución aparecen armas como el fusil de asalto y también un menú radial para seleccionar objetos como cócteles molotov.

El avance también permitió conocer a otros personajes relevantes, entre ellos Raúl Bautista y Andrés De León. En otro segmento, Jason y Lucía participan de un robo a un supermercado, mientras el clásico sistema de búsqueda policial vuelve a aparecer en pantalla.

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Un mundo abierto mucho más grande y vivo

Uno de los aspectos que más sorprendió fue la cantidad de actividades disponibles fuera de la historia principal. GTA 6 mantiene la filosofía de libertad característica de la saga y presenta un mundo abierto que promete mucho más que misiones y tiroteos.

El gameplay mostró partidas de baloncesto, buceo, kayak, ejercicios en el gimnasio, carreras de rally y motos, clubes nocturnos y diferentes situaciones sociales. También aparecen actividades acuáticas y escenarios naturales que amplían considerablemente el universo de Vice City y sus alrededores.

La exploración vuelve a ser uno de los pilares. Los jugadores podrán recorrer zonas urbanas densamente pobladas, espacios rurales y diferentes ambientes, mientras que los interiores adquieren un protagonismo mucho mayor que en GTA 5.

El nuevo GTA 6 presentó tiroteos, persecuciones y mejoras en el sistema de apuntado y coberturas. Rockstar Games

Redes sociales, detalles cotidianos y una Vice City espectacular

Rockstar también mostró cómo la vida cotidiana de Jason y Lucía estará integrada a la experiencia. En una escena, Jason abre la heladera y aparece una interfaz para elegir alimentos o bebidas. También pueden verse programas de televisión, mensajes de texto con emojis y nuevas formas de interacción entre los protagonistas.

Las redes sociales tendrán presencia dentro del propio universo. Una de las escenas muestra incluso la posibilidad de transmitir en directo mientras los personajes escapan de la policía, con comentarios apareciendo en pantalla.

La relación entre Jason y Lucía también tendrá un peso importante. El jugador podrá alternar entre ambos protagonistas y controlarlos incluso cuando se encuentren separados. En determinados momentos, ambos podrán interactuar físicamente, como cuando avanzan tomados de la mano.

Todo esto ocurre en una Vice City inspirada claramente en Miami, con neones, discotecas, playas, carreteras, fiestas y una estética que recupera las influencias de películas como Bad Boys, Corrupción en Miami, Heat y Bonnie & Clyde.

GTA 6 llegará el 19 de noviembre de 2026 y promete redefinir los estándares gráficos del gaming. Rockstar Games

El fenómeno GTA 6 ya trasciende a los videojuegos

El estreno del gameplay también fue particular por su formato. Netflix fue la primera plataforma en emitirlo y la expectativa fue tan elevada que durante la tarde los usuarios reportaron problemas para acceder al servicio, mientras en redes sociales aparecían mensajes como “GTA 6 ha roto Netflix”.

La estrategia representa además una colaboración poco habitual entre Rockstar y la plataforma de streaming, que ya ofrece videojuegos de la compañía como Grand Theft Auto: San Andreas y Red Dead Redemption.

Sin embargo, todo lo mostrado deja una conclusión inevitable: todavía falta la prueba definitiva. GTA 6 llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y será recién entonces cuando pueda comprobarse si Rockstar Games consigue transformar semejante despliegue técnico en una experiencia capaz de estar a la altura de las enormes expectativas.

Por ahora, el nuevo gameplay dejó una combinación difícil de ignorar: un mundo abierto gigantesco, protagonistas con mayor profundidad, una enorme cantidad de actividades y un nivel de detalle que vuelve a poner a GTA en el centro de la conversación mundial.