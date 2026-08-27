A tres meses del estreno, Netflix tomó una inesperada decisión con la nueva película de Brad Pitt

Netflix despejó una de las incógnitas que rodeaban el regreso de Cliff Booth. A menos de tres meses de su paso por las salas IMAX, la compañía confirmó que la película dirigida por David Fincher llevará un título más extenso y mantendrá a Brad Pitt al frente de la historia.

El nombre definitivo será The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, que puede traducirse como Las nuevas desventuras de Cliff Booth. La denominación reemplaza a The Adventures of Cliff Booth, título con el que el proyecto había circulado durante su desarrollo. El anuncio llegó acompañado por las fechas de lanzamiento: tendrá una exhibición mundial limitada en IMAX desde el 25 de noviembre y desembarcará en Netflix el 23 de diciembre.

La película continuará la historia del doble de riesgo que acompañaba al actor Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio, en Había una vez en Hollywood. La producción original de Quentin Tarantino transcurría en Los Ángeles durante 1969 y mostraba a ambos personajes mientras intentaban adaptarse a una industria cinematográfica en transformación.

Cliff Booth fue una de las figuras centrales de aquella película y le permitió a Brad Pitt obtener el Oscar como mejor actor de reparto en 2020. La nueva historia avanzará hasta 1977, por lo que encontrará al personaje en un Hollywood diferente, atravesado por los cambios culturales y comerciales que marcaron la década. Netflix todavía no reveló una sinopsis completa ni precisó qué ocurrió con Rick Dalton durante esos ocho años.

El proyecto presenta una combinación poco habitual detrás de cámara. Quentin Tarantino escribió el guion, pero la dirección quedó en manos de David Fincher, responsable de películas como Seven, El club de la pelea y La red social. De esta forma, Pitt volverá a trabajar con uno de los cineastas que más conoce su registro: ambos también colaboraron en El curioso caso de Benjamin Button. La producción estará a cargo del actor y de Ceán Chaffin.

Quiénes acompañarán a Brad Pitt en la película

El reparto anunciado incluye a Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis y Karren Karagulian. Por ahora, Netflix no informó qué personajes interpretará cada uno ni confirmó el regreso de Leonardo DiCaprio, Margot Robbie u otros integrantes de la película estrenada en 2019.

Fincher también convocó a varios de sus colaboradores habituales. Erik Messerschmidt será el director de fotografía; Donald Graham Burt estará al frente del diseño de producción y Kirk Baxter se ocupará del montaje. El equipo se completa con Laray Mayfield en casting, Trish Summerville en vestuario, Ren Klyce en sonido y Dave Macomber como coordinador de escenas de riesgo.

Dos estrenos antes de Navidad

La estrategia elegida contempla primero una ventana exclusiva de dos semanas en salas IMAX de distintos países. Esa etapa comenzará el 25 de noviembre, mientras que el lanzamiento mundial en streaming está previsto para el 23 de diciembre. Netflix todavía no detalló en qué mercados estará disponible la exhibición cinematográfica ni cuándo comenzará la venta de entradas.

El nuevo título coloca el nombre de Cliff Booth en el centro y refuerza la autonomía de la película frente a Había una vez en Hollywood. Sin embargo, el guion de Tarantino, el regreso de Pitt y el salto temporal permiten mantener la conexión con aquel universo. El argumento completo, la duración y las primeras imágenes continúan bajo reserva, por lo que los próximos anuncios deberán revelar qué rumbo tomó el personaje después de 1969.