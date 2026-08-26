La rutina de 4 ejercicios en casa para marcar el abdomen y los brazos

La rutina en casa para marcar el abdomen y los brazos en poco tiempo. Olvida las pesas: los 4 ejercicios claves.

Entrenar en casa funciona. Mantener constancia con ejercicios sencillos transforma el cuerpo en pocas semanas. Fortalecer el abdomen y los brazos exige movimientos precisos que aprovechan el propio peso corporal.

Rutina de cuatro ejercicios para tonificar el cuerpo Las flexiones de brazos trabajan el pecho, los hombros y los tríceps al mismo tiempo. Mantener la espalda recta y bajar el torso despacio garantiza una tensión muscular constante. Este ejercicio básico tonifica los brazos y mejora la resistencia general del torso.

La plancha abdominal fortalece toda la zona media mediante una contracción fija del cuerpo. Sostener la posición sobre los antebrazos activa los músculos profundos del abdomen y protege la espalda. Es la opción perfecta para definir la cintura sin generar impactos en las articulaciones.

Los fondos en silla concentran el trabajo en la parte posterior de los brazos. Utilizar un mueble firme como apoyo permite bajar el cuerpo flexionando los codos hacia atrás. Realizar tres series cortas elimina la flacidez y devuelve firmeza a los tríceps de forma rápida.