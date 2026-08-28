Netflix tiene una imperdible serie colombiana de romance, drama y secretos

Netflix tiene una serie colombiana que combina romance, drama y comedia: una mujer decide mantener dos matrimonios en secreto y enfrenta sus consecuencias.

Netflix contiene en su catálogo una historia colombiana que combina romance, comedia y drama. Se trata de Simplemente Alicia, una serie protagonizada por Verónica Orozco, Sebastián Carvajal y Michel Brown. La producción se estrenó en la plataforma el 5 de noviembre de 2025 y cuenta con 19 episodios.

La trama sigue a Alicia, una mujer que queda atrapada entre dos relaciones muy diferentes. Por un lado está Alejo, su esposo, un escritor exitoso y romántico. Por el otro aparece Pablo, un antiguo sacerdote y líder comunitario por quien Alicia también siente un profundo amor. Ante la dificultad de elegir, toma una decisión inesperada: mantiene su matrimonio con Alejo y se casa en secreto con Pablo.

A partir de ese momento, Alicia comienza a llevar una doble vida. La situación la enfrenta a mentiras, contradicciones y distintos dilemas personales. La serie plantea preguntas sobre el amor, la fidelidad y las relaciones tradicionales, sin presentar una única respuesta sobre lo que debería ser una pareja.

Netflix Los episodios tienen una duración aproximada de 40 minutos. El elenco principal está encabezado por Verónica Orozco como Alicia, Michel Brown como Alejo y Sebastián Carvajal como Pablo. También participan Cony Camelo, Julián Román, Leo Deluglio, Ana María Medina, Daniela Tapia, Fernando Arévalo y Biassini Segura, entre otros intérpretes.

Con sus 19 episodios, Simplemente Alicia propone una historia centrada en los vínculos y en las decisiones que pueden cambiar una vida. La serie utiliza el humor, el romance y el drama para mostrar las dificultades de una protagonista que intenta mantener en secreto una situación cada vez más difícil de controlar. ¡Prepara el pochoclo y enciende Netflix!