Una hora y media en Italia: la película de Netflix perfecta para desconectarse
Esta película danesa combina romance, gastronomía y los paisajes de la Toscana en una historia sobre animarse a mirar la vida de otra manera.
Italia suele ser uno de esos escenarios capaces de convertir una historia sencilla en una escapada frente a la pantalla. Entre viñedos, antiguas construcciones y mesas cargadas de comida aparece En la Toscana, una película danesa disponible en Netflix Argentina que mezcla romance, drama y gastronomía en apenas una hora y media.
La historia sigue a Theo, un reconocido chef danés que atraviesa un momento complicado y recibe la noticia de la muerte de su padre. La herencia lo obliga a viajar hasta la Toscana con un objetivo bastante concreto: vender el negocio familiar y regresar cuanto antes a Dinamarca.
Una película entre la cocina y los paisajes de Italia
Lo que parecía un trámite rápido empieza a cambiar cuando Theo llega a Italia. Allí se encuentra con un lugar cargado de recuerdos y conoce a Sophia, una mujer cuya forma de entender la vida está bastante alejada de la rigidez con la que él enfrenta prácticamente todo.
La película avanza entonces entre comidas, reuniones, viejas heridas familiares y los paisajes rurales de la Toscana. El viaje empieza a convertirse poco a poco en una oportunidad para que el protagonista revise algunas decisiones y se pregunte qué lugar ocupan realmente el éxito, los vínculos y aquello que dejó atrás.
Netflix describe a En la Toscana como una producción encantadora, conmovedora e inspiradora, además de incluirla entre sus películas románticas y dramáticas vinculadas con la cocina y la gastronomía.
¿Una producción europea para ver en una sola noche?
El protagonista es el actor y comediante danés Anders Matthesen, acompañado por la italiana Cristiana Dell'Anna y Andrea Bosca. También aparecen Ghita Nørby, Sebastian Jessen, Ari Alexander y Karoline Brygmann.
Estrenada en 2022, la película dura alrededor de 1 hora y 30 minutos, una extensión ideal para verla completa sin dedicarle toda la noche. Su director es Mehdi Avaz y la producción combina elementos de comedia, drama y romance.
En la Toscana continúa disponible en Netflix Argentina. Entre sus paisajes italianos, la comida y una historia que gira alrededor de las segundas oportunidades, la película aparece como una opción tranquila para quienes buscan desconectarse durante un rato con una producción europea sin demasiadas complicaciones.