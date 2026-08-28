Una hora y media en Italia: la película de Netflix perfecta para desconectarse

Italia suele ser uno de esos escenarios capaces de convertir una historia sencilla en una escapada frente a la pantalla. Entre viñedos, antiguas construcciones y mesas cargadas de comida aparece En la Toscana, una película danesa disponible en Netflix Argentina que mezcla romance, drama y gastronomía en apenas una hora y media.

La historia sigue a Theo, un reconocido chef danés que atraviesa un momento complicado y recibe la noticia de la muerte de su padre. La herencia lo obliga a viajar hasta la Toscana con un objetivo bastante concreto: vender el negocio familiar y regresar cuanto antes a Dinamarca.

Lo que parecía un trámite rápido empieza a cambiar cuando Theo llega a Italia. Allí se encuentra con un lugar cargado de recuerdos y conoce a Sophia, una mujer cuya forma de entender la vida está bastante alejada de la rigidez con la que él enfrenta prácticamente todo .

La película avanza entonces entre comidas, reuniones, viejas heridas familiares y los paisajes rurales de la Toscana. El viaje empieza a convertirse poco a poco en una oportunidad para que el protagonista revise algunas decisiones y se pregunte qué lugar ocupan realmente el éxito, los vínculos y aquello que dejó atrás.

Los paisajes y la gastronomía italiana ocupan un lugar central en esta película europea de apenas una hora y media.

Netflix describe a En la Toscana como una producción encantadora, conmovedora e inspiradora, además de incluirla entre sus películas románticas y dramáticas vinculadas con la cocina y la gastronomía.

¿Una producción europea para ver en una sola noche?

El protagonista es el actor y comediante danés Anders Matthesen, acompañado por la italiana Cristiana Dell'Anna y Andrea Bosca. También aparecen Ghita Nørby, Sebastian Jessen, Ari Alexander y Karoline Brygmann.

Estrenada en 2022, la película dura alrededor de 1 hora y 30 minutos, una extensión ideal para verla completa sin dedicarle toda la noche. Su director es Mehdi Avaz y la producción combina elementos de comedia, drama y romance.

En la Toscana continúa disponible en Netflix Argentina. Entre sus paisajes italianos, la comida y una historia que gira alrededor de las segundas oportunidades, la película aparece como una opción tranquila para quienes buscan desconectarse durante un rato con una producción europea sin demasiadas complicaciones.