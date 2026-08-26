Ingreso a la UNCuyo: cómo inscribirse para estudiar Comunicación y Ciencias Políticas en 2027
La UNCuyo anunció que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales abrirá pronto las inscripciones para sus carreras. Las fechas clave.
La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) confirmó que en la próxima semana se abrirán las inscripciones para quienes deseen cursar en 2027 el ingreso y primer año de las carreras que ofrece la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Además, habrá una jornada de "Facultad Abierta" para conocer detalles de la vida universitaria.
Las inscripciones se abrirán el próximo 1 de septiembre según indicaron desde la Casa de Estudios para poder estudiar carreras como: Licenciaturas en Ciencia Política y Administración Pública, en Comunicación Social, en Sociología y en Trabajo Social, Tecnicaturas Universitarias en Gestión de Políticas Públicas y en Producción Audiovisual, y los Ciclos de Profesorados.
Las personas podrán anotarse online —hasta el 10 de octubre— para cursar las Licenciaturas en Ciencia Política y Administración Pública, en Comunicación Social, en Sociología y en Trabajo Social, la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Políticas Públicas, y los Ciclos de Profesorados. Y, quienes deseen estudiar la Tecnicatura Universitaria en Producción Audiovisual tienen tiempo hasta el 2 de octubre para inscribirse.
Requisitos para inscribirse para ingresar a la UNCuyo
Para ser aspirante regular se debe tener aprobado el nivel secundario o estar cursando el último año. Se deberá presentar la certificación de alumno regular o analítico en el caso que ya lo tenga.
Deber realizar todas las instancias del pre: Curso vocacional, Taller de lectura, escritura y oralidad y el módulo Construyendo Miradas.
¿Qué tener en cuenta antes de inscribirse?
1 - Turnos de cursado del preuniversitario
Trabajo Social, Ciencia Política o Comunicación Social se puede optar por turno mañana o tarde.
Sociología y la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Políticas Públicas (TUGPP) se cursan de tarde.
2 - Discapacidad
Si la persona tiene algún tipo de discapacidad, se puede comunicar la situación al correo electrónico [email protected]; teléfono 4135000 interno 2033; Facebook: https://bit.ly/Todos-Incluidos
Paso a paso para inscribirse como aspirante regular, clic aquí.
Qué es la facultad abierta en la UNCuyo
Esta instancia presencial es una oportunidad para conocer más sobre la vida universitaria y profundizar la información vinculada a las propuestas de estudio. La idea es colaborar con la búsqueda vocacional de los estudiantes de los últimos años del secundario, donde podrán dialogar con estudiantes, docentes y graduados sobre las carreras y sus incumbencias profesionales.
Se informará sobre el sistema de becas, el acceso a la biblioteca y se podrán realizar consultas sobre inscripciones y las distintas etapas del proceso de inscripción para sumarse a la vida universitaria.
Está prevista para este jueves 27 y viernes 28 de agosto de 10 a 13 y de 15 a 18 en el Hall de la Facultad.