Ingreso a la UNCuyo: cómo inscribirse para estudiar Comunicación y Ciencias Políticas en 2027

La Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) confirmó que en la próxima semana se abrirán las inscripciones para quienes deseen cursar en 2027 el ingreso y primer año de las carreras que ofrece la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Además, habrá una jornada de "Facultad Abierta" para conocer detalles de la vida universitaria.

Las inscripciones se abrirán el próximo 1 de septiembre según indicaron desde la Casa de Estudios para poder estudiar carreras como: Licenciaturas en Ciencia Política y Administración Pública, en Comunicación Social, en Sociología y en Trabajo Social , Tecnicaturas Universitarias en Gestión de Políticas Públicas y en Producción Audiovisual, y los Ciclos de Profesorados.

Las personas podrán anotarse online —hasta el 10 de octubre— para cursar las Licenciaturas en Ciencia Política y Administración Pública, en Comunicación Social, en Sociología y en Trabajo Social, la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Políticas Públicas, y los Ciclos de Profesorados. Y, quienes deseen estudiar la Tecnicatura Universitaria en Producción Audiovisual tienen tiempo hasta el 2 de octubre para inscribirse.

Para ser aspirante regular se debe tener aprobado el nivel secundario o estar cursando el último año. Se deberá presentar la certificación de alumno regular o analítico en el caso que ya lo tenga.

Deber realizar todas las instancias del pre: Curso vocacional, Taller de lectura, escritura y oralidad y el módulo Construyendo Miradas.

¿Qué tener en cuenta antes de inscribirse?

1 - Turnos de cursado del preuniversitario

Trabajo Social, Ciencia Política o Comunicación Social se puede optar por turno mañana o tarde.

Sociología y la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Políticas Públicas (TUGPP) se cursan de tarde.

2 - Discapacidad

Si la persona tiene algún tipo de discapacidad, se puede comunicar la situación al correo electrónico [email protected]; teléfono 4135000 interno 2033; Facebook: https://bit.ly/Todos-Incluidos

Paso a paso para inscribirse como aspirante regular, clic aquí.

Qué es la facultad abierta en la UNCuyo

Esta instancia presencial es una oportunidad para conocer más sobre la vida universitaria y profundizar la información vinculada a las propuestas de estudio. La idea es colaborar con la búsqueda vocacional de los estudiantes de los últimos años del secundario, donde podrán dialogar con estudiantes, docentes y graduados sobre las carreras y sus incumbencias profesionales.

Se informará sobre el sistema de becas, el acceso a la biblioteca y se podrán realizar consultas sobre inscripciones y las distintas etapas del proceso de inscripción para sumarse a la vida universitaria.

Está prevista para este jueves 27 y viernes 28 de agosto de 10 a 13 y de 15 a 18 en el Hall de la Facultad.