La UNCuyo abrió las inscripciones para ocho carreras: cómo anotarse

Con ocho propuestas vinculadas con la docencia, la inclusión y el acompañamiento social, la Facultad de Educación de la UnCuyo abrió la inscripción para comenzar a estudiar en 2027. El período estará habilitado hasta el viernes 25 de septiembre y contempla una instancia virtual y otra presencial.

La convocatoria comenzó el lunes 24 de agosto y está dirigida a quienes quieran cursar profesorados universitarios, una licenciatura o tecnicaturas. El primer paso consiste en realizar una preinscripción mediante el sitio web de la Facultad. Después, cada aspirante deberá completar el trámite de manera presencial y entregar la documentación solicitada en formato papel. La información se mantiene vigente al 25 de agosto, según los canales oficiales de ingreso de la UNCuyo.

Cómo inscribirse para estudiar en la UNCuyo El procedimiento comienza con un formulario disponible en la página de la Facultad de Educación. Allí se deben cargar los datos personales y seleccionar la carrera elegida. Esta etapa digital no completa por sí sola la inscripción: luego será necesario presentar la documentación correspondiente en la institución.

Para evitar demoras, la Universidad recomienda consultar previamente las condiciones y seguir las indicaciones publicadas en el apartado dedicado al Ingreso 2027. El cierre fue fijado para el 25 de septiembre, por lo que quienes estén interesados tendrán poco más de un mes para realizar ambos pasos.

Qué carreras pueden elegirse para el ciclo lectivo 2027 La oferta académica incluye los profesorados universitarios de Educación Inicial y Educación Primaria. También se encuentran disponibles el Profesorado Universitario de Pedagogía Terapéutica en Discapacidad Visual; el Profesorado Universitario de Pedagogía Terapéutica en Discapacidad Intelectual, con orientación en Discapacidad Motora; y el Profesorado Universitario de Educación para Personas Sordas. A estas alternativas se suman la Licenciatura en Terapia del Lenguaje, la Tecnicatura Universitaria en Educación Social y la Tecnicatura Universitaria en Interpretación de Lengua de Señas, destinada a aspirantes oyentes. Los planes de estudio y perfiles profesionales pueden consultarse en el catálogo oficial de carreras.