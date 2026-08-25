Reclaman por un desborde cloacal que brota dentro del predio de la UNCuyo

Una importante cantidad de agua grisácea brota de una alcantarilla dentro del predio universitario y corre por una acequia. El derrame lleva meses en el lugar.

Por el momento, el agua continúa brotando desde la alcantarilla y escurriendo hacia la acequia, dejando en evidencia una pérdida que permanece sin solución desde hace meses.

Al ingresar al predio de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) por calle Washington Lencinas, hay un punto que llama la atención. Después de realizar la rotonda que conecta la calle con el predio universitario, hacia la derecha, se puede observar una pérdida de líquido que lleva meses en el lugar.

El agua brota con fuerza desde una alcantarilla y rápidamente toma el curso de una acequia que atraviesa el sector. A simple vista, el líquido presenta un color grisáceo, una característica que genera preocupación por el posible origen cloacal del derrame.

La situación no se limita a una pequeña filtración. En el lugar se observa un flujo constante que sale desde la alcantarilla y se acumula en el canal, desde donde continúa su recorrido.

El derrame desemboca en la acequia Las imágenes tomadas en el lugar muestran cómo el líquido sale desde la zona de la alcantarilla y se incorpora directamente a la acequia. El flujo genera una corriente visible que continúa por el canal.