Ingreso a la UNCuyo en 2027: cómo inscribirse a las carreras de Ingeniería y Enología

El ingreso a distintas carreras que ofrece la UNCuyo en 2027 ya está habilitado. Cómo inscribirse paso a paso.

Ya abrió un nuevo período de inscripciones para quienes deseen cursar en 2027 el 1º año de las carreras de pregrado y grado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). El ingreso se da a distintas carreras como las distintas ramas de Ingeniería, también Bromatología y Enología.

Los aspirantes podrán anotarse online haciendo clic aquí para realizar el curso de nivelación virtual autónomo hasta el 28 de septiembre. Habrá un segundo período de inscripciones desde el 5 de octubre al 2 de noviembre.

Qué condiciones y requisitos pide la UNCuyo para la inscripción Haber egresado del nivel medio de enseñanza al 30 de abril del 2027.

Si se han concluido los estudios de este nivel en otro país, tener revalidado o convalidado el título de nivel secundario de enseñanza al 30 de abril de 2027.

Efectuar y aprobar las siguientes etapas obligatorias del proceso de Ingreso: curso vocacional, curso de nivelación y ambientación universitaria. La UNCuyo publicó cómo es el calendario de Ingreso y en este link puede consultarse.

En el caso de los mayores de 25 años sin secundario finalizado, quedan exceptuados/as del requisito citado en el punto 1, y deberán tener previamente acreditado el Curso de Acompañamiento para Postulantes de la UNCUYO.

La inscripción se hará efectiva sólo cuando los aspirantes hayan aprobado las tres etapas del proceso de ingreso y, en tal caso, deberán presentar la documentación respaldatoria en los siguientes periodos: