Un ganador de estrella Michelin tendrá la concesión de una histórica zona del Parque

El Gobierno de Mendoza se encamina a adjudicar la licitación de un nuevo polo gastronómico en una emblemática zona del Parque General San Martín. Se trata del restaurante ubicado en la rotonda frente a los Caballitos de Marly , en el ingreso por los Portones del Parque. Un empresario que viene de ser reconocido con una estrella Michelin quedó a un paso de obtener la concesión por los próximos 15 años.

El proyecto busca transformar el histórico local comercial frente a la rotonda de ingreso por los Portones del Parque donde se encuentra el conjunto escultórico de los Caballitos de Marly . El objetivo es convertirlo en nuevo polo gastronómico con un edificio de servicios con accesibilidad universal e integración con el entorno natural.

La comisión de preadjudicación seleccionó a la empresa MABISEMI SRL como ganadora de la licitación para la demolición del edificio actual, la construcción y explotación de este sitio histórico en el Parque San Martín por un plazo de 15 años de concesión.

La selección de esta firma entre las cuatro propuestas que se presentaron a la licitación ya cuenta con el dictamen favorable de la Fiscalía de Estado y en los próximos días el Poder Ejecutivo debería resolver la adjudicación.

La empresa MABISEMI SRL está liderada por el empresario gastronómico Matías Bismach , uno de los fundadores del Grupo Cocteau, creadores de proyectos como Centauro, La Central Vermutería, El Botellón y Flor del Desierto.

El empresario gastronómico Matías Bismach quedó a un paso de obtener la concesión del restaurante en el Parque San Martín. Foto: Marcos García / MDZ

El restaurante Centauro viene de recibir hace semanas la distinción de su primera Estrella Michelin en la edición 2026 de la Guía Michelin Argentina.

La Dirección de Biodiversidad y Ecoparque será la encargada de concretar la adjudicación una vez finalizada la etapa de evaluación. Previo a esa decisión, la Fiscalía de Estado recomendó la intervención de la Dirección de Patrimonio y la Subsecretaría de Ambiente para analizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección, conservación, restauración y acrecentamiento del Patrimonio Cultural por tratarse de un sitio histórico de la provincia.

La puja entre las empresas por una emblemática zona

A la licitación del nuevo polo gastronómico frente a los Caballitos de Marly se presentaron cuatro propuestas de inversión y un monto de canon mensual por la concesión.

La empresa MABISEMI SRL resultó primera en orden de mérito en función del mayor puntaje obtenido en la evaluación de propuestas considerando la viabilidad económica y los antecedentes legales que avalan la propuesta.

Construirán un nuevo polo gastronómico frente a los Caballitos de Marly. Milagros Lostes / Archivo MDZ

La firma liderada por Bismach presentó un proyecto de inversión de $805.805.000 y una propuesta de canon mensual de $2.100.000.

En segundo puesto quedó el oferente Juansed SAS con su proyecto El Reparo que proponía una inversión de $509.835.500 y un canon mensual de $1.550.000.

Tercero se ubicó el oferente Espacio Caballitos de Marly SAS que proyectaba una inversión de $974.817.140 y un canon mensual de $1.350.000.

En el último lugar quedó la empresa Transportes Mercaderías Generales (TMG) Laurencio SRL que presentó un plan de inversión de $840.000.000, ampliable a $1.120.000.000, y un canon mensual de $3.099.000.

Un nuevo polo gastronómico en el Parque San Martín

El proyecto del nuevo polo gastronómico frente a los Caballitos de Marly y a metros de los Portones del Parque no contempla solo la construcción del edificio principal, sino también el desarrollo de un espacio integral que combine servicios públicos con una propuesta comercial orientada al turismo y al uso recreativo del parque.

La propuesta incluye una nueva unidad de 350 m² cubiertos, distribuidos en 280 m² en planta baja y 70 m² de subsuelo destinados a áreas técnicas, además de 115 m² semicubiertos conformados por un puente conector entre terrazas, que será un espacio accesible con una visión mucho más amplia de un punto emblemático del Parque San Martín.

El Parque San Martín, en la zona de los Caballitos de Marly. Julieta Caballero

El plan de explotación comercial también contempla un patio de servicio de 50 m² y la posibilidad de instalar un deck exterior de aproximadamente 30 m² hacia el sector suroeste, ampliando los espacios de permanencia y uso para los visitantes.

Está pautada la construcción obligatoria de 65 m² de baños públicos gratuitos de alta higiene, además de una Oficina de Informes de 21 m² destinada a la atención y orientación de visitantes.

Asimismo, se prevé la reconstrucción de circuitos peatonales en teja molida, material tradicional utilizado en los senderos del Parque General San Martín, respetando la estética histórica del lugar.