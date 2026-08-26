Reforma del Banco Central: uno por uno, quiénes fueron los 102 diputados que votaron en contra

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central logró avanzar este miércoles en la Cámara de Diputados luego de reunir una mayoría de 144 votos . Sin embargo, el proyecto también generó un fuerte rechazo: 102 legisladores se pronunciaron en contra , mientras que otros nueve optaron por abstenerse.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei , plantea cambios en el funcionamiento del BCRA y busca establecer mayores restricciones para el financiamiento del Tesoro mediante la emisión monetaria . Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto quedó en condiciones de continuar su recorrido parlamentario en el Senado .

La votación dejó expuestas las diferencias entre el oficialismo y la oposición. Unión por la Patria concentró la mayor cantidad de votos negativos , acompañada por representantes del Frente de Izquierda y legisladores de distintos bloques que se diferenciaron de la mayoría que respaldó la propuesta.

Estos fueron los legisladores que rechazaron la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central:

Hilda Aguirre

Ernesto “Pipi” Ali

Cristian Andino

Javier Andrade

Jorge Neri Araujo Hernández

Martín Aveiro

Marcelo Barbur

Luis Eugenio Basterra

Gustavo Bordet

Alejandrina Borgatta

Santiago Cafiero

Celia Campitelli

Julieta Marisol Campo

Lucía Cámpora

Florencia Carignano

Sergio Guillermo Casas

Carlos Daniel Castagneto

Jorge Chica

Carlos Cisneros

Ricardo Daives

María Graciela De la Rosa

Fernanda Díaz

Sergio Dolce

Gabriela Beatriz Estévez

Emir Félix

Abelardo Ferrán

Andrea Freites

Sebastián Galmarini

María Teresa García

Diego Giuliano

José Glinski

José Gómez

Juan Grabois

Ramiro Gutiérrez

Raúl Hadad

Itai Hagman

Ana María Ianni

Máximo Kirchner

Moira Lanesan Sancho

Aldo Leiva

Jimena López

Cecilia López Pasquali

Juan Pablo Luque

Marcelo Mango

Mario Manrique

Marianela Marclay

Varinia Lis Marín

Juan Marino

Germán Pedro Martínez

Guillermo Michel

Fernanda Miño

Juan Carlos Molina

Matías Molle

Roxana Monzón

Cecilia Moreau

Hugo Antonio Moyano

Jorge Mukdise

Estela Mary Neder

Kelly Olmos

Blanca Inés Osuna

Sergio Omar Palazzo

Claudia María Palladino

María Graciela Parola

Gabriela Pedrali

Paula Andrea Penacca

Horacio Pietragalla Corti

Lorena Pokoik

Luciana Potenza

Agustina Lucrecia Propato

Ariel Rauschenberger

Santiago Luis Roberto

Agustín Oscar Rossi

Marina Dorotea Salzmann

Nancy Sand

Sabrina Selva

Adriana Cristina Serquis

Vanesa Raquel Siley

Guillermo Snopek

Julia Strada

Jorge Taiana

Rodolfo Tailhade

Caren Tepp

Paulo Agustín Tita

Pablo Todero

Victoria Tolosa Paz

Nicolás Alfredo Trotta

Eduardo Félix Valdés

Luana Volnovich

Hugo Yasky

Pablo Raúl Yedlin

Natalia Zaracho

Christian Alejandro Zulli

Frente de Izquierda

Myriam Bregman

Nicolás del Caño

Romina del Plá

Juan Carlos Giordano

Otros bloques

Natalia de la Sota — Defendamos Córdoba

Jorge Fernández — Primero San Luis

Pablo Farías — Provincias Unidas

Esteban Paulon — Provincias Unidas

Marcela Pagano — Coherencia

Miguel Ángel Pichetto — Encuentro Federal La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, aprobada

Cómo fue la votación

El proyecto consiguió 144 votos afirmativos, frente a 102 negativos y 9 abstenciones. De esta manera, el oficialismo y sus aliados lograron aprobar la iniciativa en la Cámara baja y enviarla al Senado para su tratamiento.

El resultado también mostró una fuerte división política en torno al rol que debe tener el Banco Central y sus posibilidades de asistencia financiera al Tesoro.