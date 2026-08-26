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Reforma del Banco Central: uno por uno, quiénes fueron los 102 diputados que votaron en contra

La iniciativa del Gobierno consiguió media sanción en la Cámara tras una votación que terminó con 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones.

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La &nbsp;reforma de la Carta Orgánica del Banco Central fue aprobada

La  reforma de la Carta Orgánica del Banco Central fue aprobada

Prensa Diputados

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central logró avanzar este miércoles en la Cámara de Diputados luego de reunir una mayoría de 144 votos. Sin embargo, el proyecto también generó un fuerte rechazo: 102 legisladores se pronunciaron en contra, mientras que otros nueve optaron por abstenerse.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, plantea cambios en el funcionamiento del BCRA y busca establecer mayores restricciones para el financiamiento del Tesoro mediante la emisión monetaria. Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto quedó en condiciones de continuar su recorrido parlamentario en el Senado.

La votación dejó expuestas las diferencias entre el oficialismo y la oposición. Unión por la Patria concentró la mayor cantidad de votos negativos, acompañada por representantes del Frente de Izquierda y legisladores de distintos bloques que se diferenciaron de la mayoría que respaldó la propuesta.

Uno por uno: los 102 diputados que votaron en contra

Estos fueron los legisladores que rechazaron la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central:

Unión por la Patria

  • Hilda Aguirre

  • Ernesto “Pipi” Ali

  • Cristian Andino

  • Javier Andrade

  • Jorge Neri Araujo Hernández

  • Martín Aveiro

  • Marcelo Barbur

  • Luis Eugenio Basterra

  • Gustavo Bordet

  • Alejandrina Borgatta

  • Santiago Cafiero

  • Celia Campitelli

  • Julieta Marisol Campo

  • Lucía Cámpora

  • Florencia Carignano

  • Sergio Guillermo Casas

  • Carlos Daniel Castagneto

  • Jorge Chica

  • Carlos Cisneros

  • Ricardo Daives

  • María Graciela De la Rosa

  • Fernanda Díaz

  • Sergio Dolce

  • Gabriela Beatriz Estévez

  • Emir Félix

  • Abelardo Ferrán

  • Andrea Freites

  • Sebastián Galmarini

  • María Teresa García

  • Diego Giuliano

  • José Glinski

  • José Gómez

  • Juan Grabois

  • Ramiro Gutiérrez

  • Raúl Hadad

  • Itai Hagman

  • Ana María Ianni

  • Máximo Kirchner

  • Moira Lanesan Sancho

  • Aldo Leiva

  • Jimena López

  • Cecilia López Pasquali

  • Juan Pablo Luque

  • Marcelo Mango

  • Mario Manrique

  • Marianela Marclay

  • Varinia Lis Marín

  • Juan Marino

  • Germán Pedro Martínez

  • Guillermo Michel

  • Fernanda Miño

  • Juan Carlos Molina

  • Matías Molle

  • Roxana Monzón

  • Cecilia Moreau

  • Hugo Antonio Moyano

  • Jorge Mukdise

  • Estela Mary Neder

  • Kelly Olmos

  • Blanca Inés Osuna

  • Sergio Omar Palazzo

  • Claudia María Palladino

  • María Graciela Parola

  • Gabriela Pedrali

  • Paula Andrea Penacca

  • Horacio Pietragalla Corti

  • Lorena Pokoik

  • Luciana Potenza

  • Agustina Lucrecia Propato

  • Ariel Rauschenberger

  • Santiago Luis Roberto

  • Agustín Oscar Rossi

  • Marina Dorotea Salzmann

  • Nancy Sand

  • Sabrina Selva

  • Adriana Cristina Serquis

  • Vanesa Raquel Siley

  • Guillermo Snopek

  • Julia Strada

  • Jorge Taiana

  • Rodolfo Tailhade

  • Caren Tepp

  • Paulo Agustín Tita

  • Pablo Todero

  • Victoria Tolosa Paz

  • Nicolás Alfredo Trotta

  • Eduardo Félix Valdés

  • Luana Volnovich

  • Hugo Yasky

  • Pablo Raúl Yedlin

  • Natalia Zaracho

  • Christian Alejandro Zulli

Frente de Izquierda

  • Myriam Bregman

  • Nicolás del Caño

  • Romina del Plá

  • Juan Carlos Giordano

Otros bloques

  • Natalia de la Sota — Defendamos Córdoba

  • Jorge Fernández — Primero San Luis

  • Pablo Farías — Provincias Unidas

  • Esteban Paulon — Provincias Unidas

  • Marcela Pagano — Coherencia

  • Miguel Ángel Pichetto — Encuentro Federal

    La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, aprobada

    La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, aprobada

Cómo fue la votación

El proyecto consiguió 144 votos afirmativos, frente a 102 negativos y 9 abstenciones. De esta manera, el oficialismo y sus aliados lograron aprobar la iniciativa en la Cámara baja y enviarla al Senado para su tratamiento.

El resultado también mostró una fuerte división política en torno al rol que debe tener el Banco Central y sus posibilidades de asistencia financiera al Tesoro.

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