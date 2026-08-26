Reforma del Banco Central: uno por uno, quiénes fueron los 102 diputados que votaron en contra
La iniciativa del Gobierno consiguió media sanción en la Cámara tras una votación que terminó con 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central logró avanzar este miércoles en la Cámara de Diputados luego de reunir una mayoría de 144 votos. Sin embargo, el proyecto también generó un fuerte rechazo: 102 legisladores se pronunciaron en contra, mientras que otros nueve optaron por abstenerse.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, plantea cambios en el funcionamiento del BCRA y busca establecer mayores restricciones para el financiamiento del Tesoro mediante la emisión monetaria. Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto quedó en condiciones de continuar su recorrido parlamentario en el Senado.
La votación dejó expuestas las diferencias entre el oficialismo y la oposición. Unión por la Patria concentró la mayor cantidad de votos negativos, acompañada por representantes del Frente de Izquierda y legisladores de distintos bloques que se diferenciaron de la mayoría que respaldó la propuesta.
Uno por uno: los 102 diputados que votaron en contra
Estos fueron los legisladores que rechazaron la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central:
Unión por la Patria
Hilda Aguirre
Ernesto “Pipi” Ali
Cristian Andino
Javier Andrade
Jorge Neri Araujo Hernández
Martín Aveiro
Marcelo Barbur
Luis Eugenio Basterra
Gustavo Bordet
Alejandrina Borgatta
Santiago Cafiero
Celia Campitelli
Julieta Marisol Campo
Lucía Cámpora
Florencia Carignano
Sergio Guillermo Casas
Carlos Daniel Castagneto
Jorge Chica
Carlos Cisneros
Ricardo Daives
María Graciela De la Rosa
Fernanda Díaz
Sergio Dolce
Gabriela Beatriz Estévez
Emir Félix
Abelardo Ferrán
Andrea Freites
Sebastián Galmarini
María Teresa García
Diego Giuliano
José Glinski
José Gómez
Juan Grabois
Ramiro Gutiérrez
Raúl Hadad
Itai Hagman
Ana María Ianni
Máximo Kirchner
Moira Lanesan Sancho
Aldo Leiva
Jimena López
Cecilia López Pasquali
Juan Pablo Luque
Marcelo Mango
Mario Manrique
Marianela Marclay
Varinia Lis Marín
Juan Marino
Germán Pedro Martínez
Guillermo Michel
Fernanda Miño
Juan Carlos Molina
Matías Molle
Roxana Monzón
Cecilia Moreau
Hugo Antonio Moyano
Jorge Mukdise
Estela Mary Neder
Kelly Olmos
Blanca Inés Osuna
Sergio Omar Palazzo
Claudia María Palladino
María Graciela Parola
Gabriela Pedrali
Paula Andrea Penacca
Horacio Pietragalla Corti
Lorena Pokoik
Luciana Potenza
Agustina Lucrecia Propato
Ariel Rauschenberger
Santiago Luis Roberto
Agustín Oscar Rossi
Marina Dorotea Salzmann
Nancy Sand
Sabrina Selva
Adriana Cristina Serquis
Vanesa Raquel Siley
Guillermo Snopek
Julia Strada
Jorge Taiana
Rodolfo Tailhade
Caren Tepp
Paulo Agustín Tita
Pablo Todero
Victoria Tolosa Paz
Nicolás Alfredo Trotta
Eduardo Félix Valdés
Luana Volnovich
Hugo Yasky
Pablo Raúl Yedlin
Natalia Zaracho
Christian Alejandro Zulli
Frente de Izquierda
-
Myriam Bregman
Nicolás del Caño
Romina del Plá
Juan Carlos Giordano
Otros bloques
-
Natalia de la Sota — Defendamos Córdoba
Jorge Fernández — Primero San Luis
Pablo Farías — Provincias Unidas
Esteban Paulon — Provincias Unidas
Marcela Pagano — Coherencia
Miguel Ángel Pichetto — Encuentro Federal
Cómo fue la votación
El proyecto consiguió 144 votos afirmativos, frente a 102 negativos y 9 abstenciones. De esta manera, el oficialismo y sus aliados lograron aprobar la iniciativa en la Cámara baja y enviarla al Senado para su tratamiento.
El resultado también mostró una fuerte división política en torno al rol que debe tener el Banco Central y sus posibilidades de asistencia financiera al Tesoro.