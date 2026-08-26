Uno por uno: qué diputados votaron a favor de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

La Cámara de Diputados dio este miércoles media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La votación terminó con 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones , sobre un total de 255 sufragios. Luego de la aprobación en general, el proyecto pasó al tratamiento artículo por artículo.

El respaldo al oficialismo incluyó a los diputados de La Libertad Avanza y a legisladores del PRO, la UCR, Provincias Unidas, Argentina Federal, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y el MID , además de otros representantes que acompañaron de manera individual.

La propuesta establece como uno de sus ejes centrales limitar las vías mediante las cuales el Banco Central puede financiar al sector público . También contempla modificaciones sobre el mandato de la autoridad monetaria, el régimen de remoción de sus autoridades, las utilidades, el saneamiento del balance y el manejo de las reservas.

Los 144 diputados que votaron afirmativamente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central fueron:

Sabrina Ajmechet

Carlos Alberto Almena

Lisandro Almirón

Bárbara Andreussi

Pablo Ansaloni

Damián Arabia

Belén Avico

Atilio Basualdo

Mónica Becerra

Beltrán Benedit

Bertie Benegas Lynch

Rocío Bonacci

Alejandro Bongiovanni

Gabriel Bornoróni

Adrián Brizuela

Eliana Bruno

Mariano Campero

Alejandro Carrancio

Giselle Castelnuovo

Abel Chiconi

Facundo Correa Llano

Romina Diez

Nicolás Emma

Alejandro Fargosi

Alida Ferreyra

Sergio Figliuolo

María Gabriela Flores

Maira Frías

María Virginia Gallardo

Álvaro García

Carlos García

Silvana Giudici

Rosario Goitia

Alfredo Gonzales

María Luisa González Estevarena

Maura Gruber

Jairo Guzmán

Diego Hartfield

Patricia Holzman

Gerardo Huesen

Gladys Humenuk

María Cecilia Ibáñez

Andrés Ariel Laumann

Lilia Lemoine

Andrés Leone

Mercedes Llano

Enrique Lluch

Johanna Sabrina Longo

Lorena Macyszyn

Álvaro Martínez

Martín Matzkin

Nicolás Mayoraz

Julieta Metral Asensio

Soledad Molinuevo

Soledad Mondaca

Guillermo Montenegro

Juan Pablo Montenegro

Francisco Morchio

Julio Moreno Ovalle

Gabriela Luciana Muñoz

Miriam Niveyro

Joaquín Ojeda

Sebastián Pareja

Marcos Patiño Brizuela

Santiago Pauli

Agustín Pellegrini

Federico Agustín Pelli

José Peluc

Luis Petri

María Lorena Petrovich

Luis Albino Picat

María Celeste Ponce

Manuel Quintar

Valentina Ravera

Verónica Razzini

Karen Reichardt

Gastón Riesco

Gonzalo Roca

Miguel Rodríguez

Laura Elena Rodríguez Machado

Juliana Santillán Juárez Brahim

Santiago Santurio

Laura Soldano

Yamile Tomassoni

Rubén Darío Torres

Aníbal Tortoriello

José Federico Tournier

César Treffinger

Hernán Urien

Patricia Vásquez

Andrea Fernanda Vera

Lorena Villaverde

Gino Visconti

Carlos Raúl Zapata Luis Petri, entre los diputados que votaron a favor de la reforma. Milagros Lostes - MDZ

PRO

Martín Ardohain

Emmanuel Bianchetti

Fernando De Andreis

María Florencia De Sensi

Giampieri Antonela

Álvaro González

Alejandro Finocchiaro

Alicia Fregonese

Cristian Ritondo

Javier Sánchez Wrba

Martín Yeza

UCR

Guillermo César Agüero

Gerardo Cipollini

Diógenes Ignacio González

Lisandro Nieri

Darío Schneider

Pamela Fernanda Verasay

Provincias Unidas

Lourdes Micaela Arrieta

Alberto Arrúa

Jorge Antonio Avila

Carolina Basualdo

Sergio Eduardo Capozzi

Ignacio García Aresca

Carlos Gutiérrez

José Núñez

Nancy Viviana Picón Martínez

Jorge Rizzotti

Gisela Scaglia

Juan Schiaretti

Alejandra Torres

María Inés Zigarán

Argentina Federal

Claudio Alvarez

Bernardo Biella

Gerardo Gustavo González

Oscar A. Herrera Ahuad

Pablo Outes

Daniel Vancsik

Yolanda Vega

Yamila Ruiz

Otros bloques

Karina Banfi — Adelante Buenos Aires

José Luis Garrido — Por Santa Cruz

Carlos Gustavo Jaime Quiroga — Producción y Trabajo

Karina Maureira — La Neuquinidad

Gladys Medina — Independencia

Javier Noguera — Independencia

Eduardo Falcone — MID

Oscar Zago — MID

Maximiliano Ferraro — Coalición Cívica

Elia Marina Fernández — Independencia

¿Qué cambia con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central?

El proyecto se estructura alrededor de seis ejes: el mandato del organismo, la remoción de sus autoridades, la relación financiera con el sector público, el régimen de utilidades, el saneamiento del balance y modificaciones vinculadas al manejo de las reservas.

Uno de los principales objetivos planteados por el oficialismo es eliminar las vías de financiamiento del Tesoro mediante el Banco Central. Entre las modificaciones enumeradas durante el debate aparecen la eliminación de los adelantos transitorios y la prohibición de préstamos al Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, además de restricciones para la compra de títulos del Estado nacional en el mercado primario.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto deberá ser tratado ahora por el Senado para continuar su recorrido legislativo.