Uno por uno: qué diputados votaron a favor de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
La Cámara aprobó este miércoles la iniciativa impulsada por el Gobierno con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones.
La Cámara de Diputados dio este miércoles media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La votación terminó con 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones, sobre un total de 255 sufragios. Luego de la aprobación en general, el proyecto pasó al tratamiento artículo por artículo.
El respaldo al oficialismo incluyó a los diputados de La Libertad Avanza y a legisladores del PRO, la UCR, Provincias Unidas, Argentina Federal, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y el MID, además de otros representantes que acompañaron de manera individual.
La propuesta establece como uno de sus ejes centrales limitar las vías mediante las cuales el Banco Central puede financiar al sector público. También contempla modificaciones sobre el mandato de la autoridad monetaria, el régimen de remoción de sus autoridades, las utilidades, el saneamiento del balance y el manejo de las reservas.
Uno por uno: todos los diputados que votaron a favor
Los 144 diputados que votaron afirmativamente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central fueron:
La Libertad Avanza
Sabrina Ajmechet
Carlos Alberto Almena
Lisandro Almirón
Bárbara Andreussi
Pablo Ansaloni
Damián Arabia
Belén Avico
Atilio Basualdo
Mónica Becerra
Beltrán Benedit
Bertie Benegas Lynch
Rocío Bonacci
Alejandro Bongiovanni
Gabriel Bornoróni
Adrián Brizuela
Eliana Bruno
Mariano Campero
Alejandro Carrancio
Giselle Castelnuovo
Abel Chiconi
Facundo Correa Llano
Romina Diez
Nicolás Emma
Alejandro Fargosi
Alida Ferreyra
Sergio Figliuolo
María Gabriela Flores
Maira Frías
María Virginia Gallardo
Álvaro García
Carlos García
Silvana Giudici
Rosario Goitia
Alfredo Gonzales
María Luisa González Estevarena
Maura Gruber
Jairo Guzmán
Diego Hartfield
Patricia Holzman
Gerardo Huesen
Gladys Humenuk
María Cecilia Ibáñez
Andrés Ariel Laumann
Lilia Lemoine
Andrés Leone
Mercedes Llano
Enrique Lluch
Johanna Sabrina Longo
Lorena Macyszyn
Álvaro Martínez
Martín Matzkin
Nicolás Mayoraz
Julieta Metral Asensio
Soledad Molinuevo
Soledad Mondaca
Guillermo Montenegro
Juan Pablo Montenegro
Francisco Morchio
Julio Moreno Ovalle
Gabriela Luciana Muñoz
Miriam Niveyro
Joaquín Ojeda
Sebastián Pareja
Marcos Patiño Brizuela
Santiago Pauli
Agustín Pellegrini
Federico Agustín Pelli
José Peluc
Luis Petri
María Lorena Petrovich
Luis Albino Picat
María Celeste Ponce
Manuel Quintar
Valentina Ravera
Verónica Razzini
Karen Reichardt
Gastón Riesco
Gonzalo Roca
Miguel Rodríguez
Laura Elena Rodríguez Machado
Juliana Santillán Juárez Brahim
Santiago Santurio
Laura Soldano
Yamile Tomassoni
Rubén Darío Torres
Aníbal Tortoriello
José Federico Tournier
César Treffinger
Hernán Urien
Patricia Vásquez
Andrea Fernanda Vera
Lorena Villaverde
Gino Visconti
Carlos Raúl Zapata
PRO
-
Martín Ardohain
Emmanuel Bianchetti
Fernando De Andreis
María Florencia De Sensi
Giampieri Antonela
Álvaro González
Alejandro Finocchiaro
Alicia Fregonese
Cristian Ritondo
Javier Sánchez Wrba
Martín Yeza
UCR
-
Guillermo César Agüero
Gerardo Cipollini
Diógenes Ignacio González
Lisandro Nieri
Darío Schneider
Pamela Fernanda Verasay
Provincias Unidas
-
Lourdes Micaela Arrieta
Alberto Arrúa
Jorge Antonio Avila
Carolina Basualdo
Sergio Eduardo Capozzi
Ignacio García Aresca
Carlos Gutiérrez
José Núñez
Nancy Viviana Picón Martínez
Jorge Rizzotti
Gisela Scaglia
Juan Schiaretti
Alejandra Torres
María Inés Zigarán
Argentina Federal
-
Claudio Alvarez
Bernardo Biella
Gerardo Gustavo González
Oscar A. Herrera Ahuad
Pablo Outes
Daniel Vancsik
Yolanda Vega
Yamila Ruiz
Otros bloques
-
Karina Banfi — Adelante Buenos Aires
José Luis Garrido — Por Santa Cruz
Carlos Gustavo Jaime Quiroga — Producción y Trabajo
Karina Maureira — La Neuquinidad
Gladys Medina — Independencia
Javier Noguera — Independencia
Eduardo Falcone — MID
Oscar Zago — MID
Maximiliano Ferraro — Coalición Cívica
Elia Marina Fernández — Independencia
¿Qué cambia con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central?
El proyecto se estructura alrededor de seis ejes: el mandato del organismo, la remoción de sus autoridades, la relación financiera con el sector público, el régimen de utilidades, el saneamiento del balance y modificaciones vinculadas al manejo de las reservas.
Uno de los principales objetivos planteados por el oficialismo es eliminar las vías de financiamiento del Tesoro mediante el Banco Central. Entre las modificaciones enumeradas durante el debate aparecen la eliminación de los adelantos transitorios y la prohibición de préstamos al Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, además de restricciones para la compra de títulos del Estado nacional en el mercado primario.
Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto deberá ser tratado ahora por el Senado para continuar su recorrido legislativo.