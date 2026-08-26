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Uno por uno: qué diputados votaron a favor de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

La Cámara aprobó este miércoles la iniciativa impulsada por el Gobierno con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones.

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La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, aprobada

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, aprobada

La Cámara de Diputados dio este miércoles media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La votación terminó con 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones, sobre un total de 255 sufragios. Luego de la aprobación en general, el proyecto pasó al tratamiento artículo por artículo.

El respaldo al oficialismo incluyó a los diputados de La Libertad Avanza y a legisladores del PRO, la UCR, Provincias Unidas, Argentina Federal, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y el MID, además de otros representantes que acompañaron de manera individual.

La propuesta establece como uno de sus ejes centrales limitar las vías mediante las cuales el Banco Central puede financiar al sector público. También contempla modificaciones sobre el mandato de la autoridad monetaria, el régimen de remoción de sus autoridades, las utilidades, el saneamiento del balance y el manejo de las reservas.

Uno por uno: todos los diputados que votaron a favor

Los 144 diputados que votaron afirmativamente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central fueron:

La Libertad Avanza

  • Sabrina Ajmechet

  • Carlos Alberto Almena

  • Lisandro Almirón

  • Bárbara Andreussi

  • Pablo Ansaloni

  • Damián Arabia

  • Belén Avico

  • Atilio Basualdo

  • Mónica Becerra

  • Beltrán Benedit

  • Bertie Benegas Lynch

  • Rocío Bonacci

  • Alejandro Bongiovanni

  • Gabriel Bornoróni

  • Adrián Brizuela

  • Eliana Bruno

  • Mariano Campero

  • Alejandro Carrancio

  • Giselle Castelnuovo

  • Abel Chiconi

  • Facundo Correa Llano

  • Romina Diez

  • Nicolás Emma

  • Alejandro Fargosi

  • Alida Ferreyra

  • Sergio Figliuolo

  • María Gabriela Flores

  • Maira Frías

  • María Virginia Gallardo

  • Álvaro García

  • Carlos García

  • Silvana Giudici

  • Rosario Goitia

  • Alfredo Gonzales

  • María Luisa González Estevarena

  • Maura Gruber

  • Jairo Guzmán

  • Diego Hartfield

  • Patricia Holzman

  • Gerardo Huesen

  • Gladys Humenuk

  • María Cecilia Ibáñez

  • Andrés Ariel Laumann

  • Lilia Lemoine

  • Andrés Leone

  • Mercedes Llano

  • Enrique Lluch

  • Johanna Sabrina Longo

  • Lorena Macyszyn

  • Álvaro Martínez

  • Martín Matzkin

  • Nicolás Mayoraz

  • Julieta Metral Asensio

  • Soledad Molinuevo

  • Soledad Mondaca

  • Guillermo Montenegro

  • Juan Pablo Montenegro

  • Francisco Morchio

  • Julio Moreno Ovalle

  • Gabriela Luciana Muñoz

  • Miriam Niveyro

  • Joaquín Ojeda

  • Sebastián Pareja

  • Marcos Patiño Brizuela

  • Santiago Pauli

  • Agustín Pellegrini

  • Federico Agustín Pelli

  • José Peluc

  • Luis Petri

  • María Lorena Petrovich

  • Luis Albino Picat

  • María Celeste Ponce

  • Manuel Quintar

  • Valentina Ravera

  • Verónica Razzini

  • Karen Reichardt

  • Gastón Riesco

  • Gonzalo Roca

  • Miguel Rodríguez

  • Laura Elena Rodríguez Machado

  • Juliana Santillán Juárez Brahim

  • Santiago Santurio

  • Laura Soldano

  • Yamile Tomassoni

  • Rubén Darío Torres

  • Aníbal Tortoriello

  • José Federico Tournier

  • César Treffinger

  • Hernán Urien

  • Patricia Vásquez

  • Andrea Fernanda Vera

  • Lorena Villaverde

  • Gino Visconti

  • Carlos Raúl Zapata

    Luis Petri, entre los diputados que votaron a favor de la reforma.

    Luis Petri, entre los diputados que votaron a favor de la reforma.

PRO

  • Martín Ardohain

  • Emmanuel Bianchetti

  • Fernando De Andreis

  • María Florencia De Sensi

  • Giampieri Antonela

  • Álvaro González

  • Alejandro Finocchiaro

  • Alicia Fregonese

  • Cristian Ritondo

  • Javier Sánchez Wrba

  • Martín Yeza

UCR

  • Guillermo César Agüero

  • Gerardo Cipollini

  • Diógenes Ignacio González

  • Lisandro Nieri

  • Darío Schneider

  • Pamela Fernanda Verasay

Provincias Unidas

  • Lourdes Micaela Arrieta

  • Alberto Arrúa

  • Jorge Antonio Avila

  • Carolina Basualdo

  • Sergio Eduardo Capozzi

  • Ignacio García Aresca

  • Carlos Gutiérrez

  • José Núñez

  • Nancy Viviana Picón Martínez

  • Jorge Rizzotti

  • Gisela Scaglia

  • Juan Schiaretti

  • Alejandra Torres

  • María Inés Zigarán

Argentina Federal

  • Claudio Alvarez

  • Bernardo Biella

  • Gerardo Gustavo González

  • Oscar A. Herrera Ahuad

  • Pablo Outes

  • Daniel Vancsik

  • Yolanda Vega

  • Yamila Ruiz

Otros bloques

  • Karina Banfi — Adelante Buenos Aires

  • José Luis Garrido — Por Santa Cruz

  • Carlos Gustavo Jaime Quiroga — Producción y Trabajo

  • Karina Maureira — La Neuquinidad

  • Gladys Medina — Independencia

  • Javier Noguera — Independencia

  • Eduardo Falcone — MID

  • Oscar Zago — MID

  • Maximiliano Ferraro — Coalición Cívica

  • Elia Marina Fernández — Independencia

¿Qué cambia con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central?

El proyecto se estructura alrededor de seis ejes: el mandato del organismo, la remoción de sus autoridades, la relación financiera con el sector público, el régimen de utilidades, el saneamiento del balance y modificaciones vinculadas al manejo de las reservas.

Uno de los principales objetivos planteados por el oficialismo es eliminar las vías de financiamiento del Tesoro mediante el Banco Central. Entre las modificaciones enumeradas durante el debate aparecen la eliminación de los adelantos transitorios y la prohibición de préstamos al Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, además de restricciones para la compra de títulos del Estado nacional en el mercado primario.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto deberá ser tratado ahora por el Senado para continuar su recorrido legislativo.

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