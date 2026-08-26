Diputados avanza con Inocencia Fiscal II tras aprobar la reforma del Banco Central
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central obtuvo 144 votos positivos y el oficialismo cosechó la primera victoria en Diputados.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central obtuvo 144 votos positivos y el oficialismo cosechó la primera victoria en Diputados.
Con un temario amplio y ambicioso, el oficialismo alista sus armas con optimismo de cara a la maratónica sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, mientras la oposición prepara una contraofensiva.
Tras el duro revés en el Senado como consecuencia de la rebelión de gobernadores cercanos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se movió rápido y bien: compró a precio de remate los servicios de aliados, al incluir en el temario proyectos de segundo orden de importancia, muchos de ellos de carácter meramente simbólico.
De esa forma, el oficialismo logra blindar el quórum para aprobar -a partir de las 12 del mediodía- los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la actualización de la ley de Inocencia Fiscal y la adhesión argentina al Tratado de Cooperación Internacional de Patentes (PCT, según sus siglas en inglés).
Con 144 afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones, el Gobierno obtiene la primera victoria de esta extensa jornada.
La diputada de Unión por la Patria, Julia Strada, rechazó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, arrancó con un “El proyecto de ley es una estafa” y detalló los antecedentes de Santiago Bausili. La diputada lo responsabilizó por el reperfilamiento de la deuda en pesos y afirmó que también dejó “chocado” el frente externo.
La legisladora cuestionó además el procedimiento administrativo para la toma de deuda con el FMI y sostuvo que no se cumplió con la ley. “La Ley de Administración Financiera no es kirchnerista, es del señor Cavallo”, remarcó. Además, explicó que la reforma a la Carta Orgánica “va en contra del mundo” y cuestionó que el oficialismo -simpatizante con los Estados Unidos- no tome como referencia el modelo del mismo.
El diputado de Provincias Unidas por la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau, cuestionó el proyecto oficial de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y sostuvo: “Con esta Carta Orgánica que el Gobierno está intentando cambiar, el Gobierno bajó la inflación. Significa que encontró elementos dentro de la Carta Orgánica para que funcione”.
El legislador planteó que el problema no pasa por la existencia de instrumentos dentro de la normativa, sino por la forma en que se aplican. Así definió a la Carta Orgánica como un marco para el funcionamiento del Banco Central y cuestionó el enfoque elegido por el oficialismo para modificarla. "Acá tenemos un presidente que está definiendo qué hacer con las letras financieras del Banco Central y, por ende, por las tasas de interés", afirmó.
La diputada Marcela Pagano cuestionó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y sostuvo que la iniciativa no responde a las necesidades de una institución financiera moderna. “Un Banco Central moderno no mira a 1952. Pídanle a Adorni que les preste plata para ir a Uruguay. Miren lo que pasa en un país vecino”, planteó Pagano durante su intervención en el recinto.
La diputada explicó además que una modificación de la Carta Orgánica debería establecer mecanismos para que el Banco Central rinda cuentas. Pagano cuestionó también la intención del oficialismo de mantener a Santiago Bausili al frente de la entidad. “Quieren atornillarlo, se dieron cuenta de que no era una estafa, era un negocio”, afirmó la legisladora.
Pagano anticipó su rechazo al proyecto y marcó una diferencia con cualquier postura a favor de una emisión sin límites. “No acompaño esta reforma, tampoco defiendo la emisión descontrolada. Esto es volver a lo peor de nuestra historia financiera”, sostuvo.
Marcela Pagano
La diputada Sabrina Ajmechet cuestionó al peronismo y sostuvo que sus dirigentes deberían disculparse con la sociedad por el deterioro económico que, según planteó, dejaron como resultado de sus gobiernos: “Tienen que pedirles perdón a todos los argentinos por habernos empobrecido”, afirmó la legisladora durante su intervención.
“Critican a este gobierno como si no fueran responsables de la situación que heredamos”, remarcó la diputada en referencia al escenario que recibió el actual gobierno.
El diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi comparó al presidente Javier Milei con Súper Hijitus y cuestionó sus intenciones ante una eventual derrota electoral: “Se quiere quedar con todo, aunque pierda las elecciones”. Además, el dirigente de Unión por la Patria advirtió: “El año que viene se van todos los que llegaron con este gobierno”.
El diputado libertario Álvaro Martínez le respondió en su tiempo de discurso con la frase: “Nosotros tenemos a un profesor y ustedes tienen a Cachavacha”.
La diputada de La Libertad Avanza, Juliana Santillán, defendió el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central durante el debate en Diputados y cuestionó el papel que tuvo la entidad en el financiamiento del déficit del Tesoro. “¿Por qué la Argentina, con todos sus recursos, terminó siendo el país con más inflación crónica del mundo? No es un misterio. La respuesta tiene nombre y apellido: un Banco Central convertido década tras década en la máquina de financiar el déficit del Tesoro”, afirmó.
Santillán sostuvo además que la iniciativa busca darle respaldo legal a la política económica que lleva adelante la gestión de Javier Milei desde 2023. “Lo que hace este proyecto es convertir en ley, con fuerza de política de Estado, lo que el equipo económico del presidente Javier Milei viene haciendo desde el primer día de su gestión del 2023”, señaló y concluyó: "El dictamen de mayoría no es un capricho ideológico. Es blindaje institucional”.
“Lamentablemente, como en tantos otros debates, no se ha dado con la profundidad del caso. Soy coautor de un proyecto de federalización del Banco Central. Y la federalización del BCRA no es revolear sillas en el directorio a los gobernadores para conseguir votos para aprobar esta ley hoy. Es otra cosa”, planteó.
Paulón también cuestionó al presidente Javier Milei por su actual postura sobre la moneda y la reforma del Banco Central. “El mismo presidente que nos decía que el peso era un excremento, ahora dice que hay que modificar la Carta Orgánica porque se le va toda la vida a la estabilidad de la moneda”, afirmó.
El diputado opositor Esteban Paulón
El diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó con dureza el proyecto oficial para modificar la Carta Orgánica del Banco Central y anticipó su rechazo a la iniciativa. “Esta ley es un cazabobos" dijo, y vinculó la reforma con la situación económica y laboral del país: “El proceso de destrucción masiva que vive la industria, la economía y la pérdida del empleo va a requerir una herramienta financiera que aliente al desarrollo y el crecimiento. Estoy totalmente en contra de esta propuesta”.
El diputado cuestionó además el vínculo entre el proyecto y los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. “Es solamente para satisfacer el lineamiento del Fondo”, afirmó, antes de apuntar contra otras iniciativas del oficialismo.
El diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, sostuvo que su bloque planteó tres modificaciones al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y señaló que esas condiciones fueron transmitidas al oficialismo para definir si acompañarán la iniciativa.
Massot remarcó que todavía existe tiempo para negociar antes de la votación y propuso abrir una instancia de diálogo. “Estamos a tiempo, faltan cuatro horas para la votación. Si realmente les interesan los consensos y están pensando en dotar con 2/3 a las autoridades del BCRA y quieren buscar ese número, estamos dispuestos a discutirlo. Podemos tomarnos un cuarto intermedio”.
El diputado también advirtió que la falta de modificaciones podría afectar el respaldo de su espacio. “Si siguen en esta postura de no abrir la discusión y ocultar estos vicios en la letra de esta ley, lamentablemente muchos de nosotros no acompañaremos la ley”.
Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, cuestionó que el proyecto deje al Banco Central con un único objetivo en el artículo 3 y advirtió que esa redacción entra en contradicción con otros mandatos que permanecen en la Carta Orgánica.
“Proponemos un mandato múltiple pero jerarquizado” explicó y cuestionó que la Cámara haya perdido una oportunidad para regular el funcionamiento de los DNU dado que, con la normativa vigente, la reforma no dejaría al Banco Central protegido ante un eventual decreto.
Ferraro planteó que la reforma debería establecer un mandato principal para el Banco Central, centrado en preservar el valor de la moneda, junto con un segundo mandato de especial relevancia para la estabilidad del sistema financiero. El diputado también propuso mantener otros objetivos secundarios dentro de la Carta Orgánica.
Maximiliano Ferraro
Las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda iniciaron el tratamiento del proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, establecida por la Ley 24.144, junto con sus modificatorias. El debate corresponde al Orden del Día N° 211 y abrió con la exposición del diputado de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego, Santiago Pauli, quien inició la presentación del proyecto en el recinto.
El diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, planteó un apartamiento del reglamento para llevar al recinto la relación bilateral entre Argentina y Brasil. El legislador puso el foco en el vínculo con el principal socio comercial y geopolítico del país. Así recordó el apoyo de Brasil a la proyección de soberanía argentina sobre la Antártida y mencionó además la cooperación dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear con fines pacíficos. El diputado cuestionó cualquier decisión que implique congelar los vínculos oficiales con Brasil y calificó esa postura como una muestra de “ingratitud” hacia el principal socio del país.
El diputado Guillermo Michel planteó un apartamiento del reglamento para avanzar con un proyecto que busca establecer igualdad tributaria entre distintas fuentes de proteínas. La iniciativa propone una reducción del IVA para el huevo dentro de un esquema de alivio fiscal.
Michel señaló que el PRO impulsó previamente una baja impositiva para las legumbres y sostuvo que ahora corresponde aplicar un criterio similar al huevo. El proyecto plantea llevar la alícuota del IVA al 10,5%, con el mismo tratamiento que se propone para la fécula de mandioca.
El diputado de Unión por la Patria Juan Marino solicitó una votación nominal para tratar la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad en la Cámara de Diputados.
La Cámara realizó una votación nominal a pedido de Pablo Juliano y Pedro Germán Martínez, en el marco del artículo 127 inciso C del reglamento. La moción buscaba incorporar al debate los proyectos vinculados con el endeudamiento familiar. Con 133 votos afirmativos, 107 negativos y 11 abstenciones, la moción fue rechazada y los proyectos sobre endeudamiento familiar no fueron incorporados al tratamiento en el recinto.
Votos Diputados
Pablo Juliano, diputado de Provincias Unidas, planteó un apartamiento del reglamento para llevar al recinto los proyectos vinculados con el endeudamiento familiar. El legislador mencionó que varias de esas iniciativas no tienen costo fiscal y sostuvo que la problemática alcanza a unos 6 millones de argentinos.
Juliano pidió que el tema quede fuera de la disputa política y planteó “extraer de la arena política y la promiscuidad electoral” la discusión sobre las familias endeudadas. El diputado solicitó además que la votación sea nominal, en el marco del artículo 127 inciso "C" del reglamento de la Cámara.
Pedro Germán Martínez, diputado de Unión por la Patria por Santa Fe, respaldó el planteo y sostuvo que el bloque ya intentó en dos oportunidades ampliar el temario para llevar esos proyectos al recinto. “Venimos por quinta vez a plantear esto”, afirmó durante su intervención y sostuvo que existe “un universo de endeudados cercano a los 20 millones de argentinos y argentinas” y consideró que una problemática de esa dimensión “no puede estar ausente”.
Juan Carlos Giordano prestó juramento en la Cámara de Diputados y dedicó sus palabras a la memoria de los 30.000 desaparecidos y de los caídos del PST. El nuevo legislador también incluyó en su fórmula a jubilados, personas endeudadas y víctimas de estafas.
Durante su juramento, Giordano reclamó por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, pidió “fuera FMI” y cuestionó la presencia de Donald Trump en América Latina. También expresó consignas por una Argentina socialista y por una Palestina libre, además de mencionar la defensa de las tierras y el agua.
Asume Juan Carlos Giordano
La Libertad Avanza consiguió el respaldo del PRO, la UCR y fuerzas provinciales para reunir los 129 diputados necesarios y habilitar el debate en el recinto. El Gobierno busca avanzar con la reforma del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal.
La oposición, en tanto, llega al debate con otra agenda y buscará instalar el problema del endeudamiento de las familias. La sesión anticipa cruces por los proyectos económicos del oficialismo y por los temas que los bloques opositores intentarán llevar al recinto.
Antes del comienzo de la sesión en Diputados, la oposición hace saber su malestar con la agenda que impulsa el Gobierno. "En Diputados el oficialismo va a votar la ley de Inocencia Fiscal 2. Una ley bis de la Inocencia Fiscal que se aprobó en diciembre y que usaron Manuel Adorni y otros 25 libertarios para blanquear los dólares que evadieron durante años", señaló el radical disidente Pablo Juliano (Buenos Aires).
Esteban Paulón (Santa Fe), otro de los opositores, se diferención de la agenda que plantea el oficialismo y sostuvo: "En la sesión de hoy vamos a defender un Banco Central federal, con políticas para las economías regionales y al servicio del desarrollo del país".
Escándalo en Diputados
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