Diputados avanza con Inocencia Fiscal II tras aprobar la reforma del Banco Central

Julia Strada sobre la reforma: "Van en contra del mundo"

La diputada de Unión por la Patria, Julia Strada, rechazó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, arrancó con un “El proyecto de ley es una estafa” y detalló los antecedentes de Santiago Bausili. La diputada lo responsabilizó por el reperfilamiento de la deuda en pesos y afirmó que también dejó “chocado” el frente externo.

La legisladora cuestionó además el procedimiento administrativo para la toma de deuda con el FMI y sostuvo que no se cumplió con la ley. “La Ley de Administración Financiera no es kirchnerista, es del señor Cavallo”, remarcó. Además, explicó que la reforma a la Carta Orgánica “va en contra del mundo” y cuestionó que el oficialismo -simpatizante con los Estados Unidos- no tome como referencia el modelo del mismo.