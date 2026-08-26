La UOM suspendió un polémico convenio con una empresa ligada a La Cámpora

Alberto Biglieri dejó sin efecto de manera preventiva el acuerdo entre el sindicato y USEM, una firma investigada por la Justicia Federal por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita.

La Justicia avaló al interventor de la UOM y suspendió un convenio con una empresa vinculada a La Cámpora

El interventor de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Alberto Biglieri, dispuso la suspensión del acuerdo que el gremio tenía con USEM, luego de obtener el aval de la Justicia. La empresa, vinculada a La Cámpora, está bajo investigación del juez federal Julián Ercolini.

La decisión comenzó a regir el 15 de agosto y fue definida como una "medida preventiva y de conservación patrimonial". La investigación judicial busca determinar si existieron delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita. El expediente está centrado en el manejo de fondos sindicales provenientes de los aportes de los trabajadores. Según las estimaciones mencionadas en la causa, USEM recaudaba más de $100 millones por mes provenientes de unos 200.000 afiliados.

Quién es María Soledad Calle, la accionista de USEM Una de las accionistas y directoras de USEM es María Soledad Calle, una militante vinculada a La Cámpora. Había sido incorporada a la estructura de la UOM por Abel Furlán, el dirigente que fue desplazado de la conducción del sindicato. Según la información proporcionada, Furlán le otorgó un puesto en relación de dependencia y posteriormente la designó en cargos de relevancia en representación de la organización sindical. La dirigente fue despedida de su puesto por Biglieri en junio pasado.

María Soledad Calle junto a CFK. Su nombre volvió a aparecer públicamente en las últimas horas a raíz de una información publicada por La Nación, según la cual compró el departamento ubicado debajo del de Cristina Kirchner, en el edificio de San José 1111, por US$189.000.

Qué implica la suspensión del convenio La decisión adoptada por el interventor de la UOM tiene carácter preventivo y busca, según fue definida, preservar el patrimonio sindical mientras avanza la investigación judicial. El convenio entre la UOM y USEM forma parte de una causa que analiza el destino y la administración de importantes sumas provenientes de los aportes realizados por los trabajadores afiliados al sindicato.