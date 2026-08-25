Detuvieron a un dirigente de la UOM en Mataderos: llevaba dos pistolas, cuchillos y un bate en el auto

Adrián Pérez fue demorado en Florencio Varela. Los agentes encontraron dos armas de fuego, dos cuchillos y un bate de béisbol dentro de un bolso.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, Adrián Pérez, fue detenido este martes en el barrio porteño de Mataderos durante un procedimiento policial en el que fueron encontradas armas de fuego y otros elementos dentro del vehículo en el que se trasladaba. El dirigente sindical circulaba en un Peugeot 308 gris, acompañado por su chofer y su custodio, cuando fue interceptado por efectivos policiales sobre la avenida Juan Bautista Alberdi.

El procedimiento comenzó a la altura del 5930, cuando agentes de una Brigada que realizaban tareas preventivas por robos con inhibidores observaron a tres hombres subir al auto con vidrios polarizados. Los policías siguieron al vehículo y lograron detenerlo metros más adelante, a la altura del 5900 de la misma avenida. Al acercarse para identificar a los ocupantes, los hombres manifestaron que iban armados.

Los elementos secuestrados en el vehículo Qué encontraron dentro del auto Durante la inspección del vehículo, los efectivos encontraron un bolso que contenía dos pistolas, dos cuchillos y un bate de béisbol. Una vez concluido el procedimiento, las autoridades se comunicaron con la Unidad Flagrancia Sur. La fiscal Nancy Haron dispuso la detención formal del dirigente por el delito de portación ilegal de arma de guerra y ordenó secuestrar las dos pistolas, los teléfonos celulares y el vehículo en el que se trasladaban.