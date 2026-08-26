Vergüenza ajena: Un funcionario de Julio Alak encolerizó tras la consagración mundial de la Catedral de La Plata

El triunfo aplastante de la Catedral de La Plata en el Mundial de Catedrales , un certamen viral para elegir la Catedral más linda del mundo, desató un orgullo colectivo entre los platenses. Sin embargo, en medio de los festejos, el director del Teatro municipal Coliseo Podestá, funcionario de Julio Alak , cuestiono en “X” la victoria con un insólito despliegue de soberbia.

Si bien el "Mundial de Catedrales", organizado por la popular cuenta de Instagram chilena @documentales_de_bolsillo, no era una competencia respaldada por la UNESCO ni por ningún organismo internacional, se trataba de una simple dinámica de interacción en redes donde el público elegía a sus templos católicos favoritos.

Sin embargo, el orgullo platense combinado a la pasión argentina para convertir cualquier encuesta en una causa nacional transformó el certamen en un fenómeno arrollador. En su recorrido hacia la final, la Catedral de La Plata fue dejando en el camino a gigantes de la arquitectura y el turismo mundial como los imponentes templos europeos de Notre Dame de París, el Duomo de Milán y la Catedral de Colonia.

Y en la gran final la Catedral de La Plata arraso llevándose el 93% de los votos frente a la icónica y poderosa Catedral de Florencia. El templo platense fue una aplanadora de interacción que instaló el nombre de la ciudad de las diagonales en la conversación global y generó una repercusión mediática sin precedentes.

Mientras miles de vecinos y medios celebraban la consagración y la inesperada promoción turística gratuita para la Capital bonaerense, la nota amarga llegó desde las propias filas de la Municipalidad de La Plata mediante un funcionario de primera línea del intendente Julio Alak .

Alejo García Pintos, actor y actual director del Teatro Municipal Coliseo Podestá, mediante su cuenta de X ataco la alegría generalizada posteando "Casi la totalidad del periodismo repitiendo lo del 'Mundial de las Catedrales'. No puedo más de la vergüenza ajena que me provoca".

Pero no conforme con ese posteo, busco desacreditar la contienda argumentando que la impulsaba "una cuenta chilena", que para el actor devenido en funcionario municipal "no es seria".

El tiro a García Pintos le salió por la culata; en pocas horas recibió un aluvión de críticas de cientos de vecinos platenses, reprochándole el menosprecio a una movida que ponía a la ciudad de La Plata en boca de todo el mundo.

Frente al masivo repudio y sin el temple para sostener su postura elitista, Alejo García Pintos optó por la salida más rápida: borrar cobardemente sus publicaciones en X tratando de no dejar huella a un acto de “soberbia cultural” que denota su ignorancia.

Entre el elitismo cultural y la miopía turística

La marcha atrás digital del director municipal de la gestión Alak, no evitó que el escándalo escalara. Las capturas de pantalla rápidamente circularon por las diferentes redes sociales dejando al descubierto, nuevamente la desconexión preocupante de la gestión municipal con la agenda pública.

La Catedral de la Inmaculada Concepción, más conocida como la Catedral de La Plata, es la estructura neogótica más importante del continente, y sus torres son el motor central del turismo platense.

Que un funcionario del área cultural de la comuna no logre interpretar el valor simbólico y económico que tendrá para la ciudad de La Plata una tendencia viral a nivel mundial, habla más de los límites cortos que tiene la gestión municipal. La postura de Alejo García Pintos dejó un amargo sabor a pedantería dentro de una comunidad que busca con esta hazaña a nivel mundial revitalizar la economía local, mediante una explosión turística.

Silencio en la comuna y un debate abierto

Hasta el momento, desde la Municipalidad de La Plata optaron por el silencio y no emitieron ningún comunicado oficial sobre el exabrupto ni sobre la posterior borrada de tuits de su funcionario. No está claro si el enojo de García Pintos refleja la mirada interna del Palacio Municipal o si fue solo un exabrupto individual a destiempo.

Más allá del “traspié” en redes, el episodio dejó expuesta la brecha de una gestión municipal vetusta que no entiende las nuevas dinámicas de la era digital. Mientras los vecinos de La Plata abrazaron un motivo espontáneo para celebrar el orgullo de la ciudad; un funcionario prefirió subirse a “un pedestal”, vaya a saber de qué, para imponer desde la soberbia su “altura moral” dejando a la gestión municipal frente a un papelón mundial.

Eso sí a la Catedral de La Plata ningún funcionario municipal podrá sacarle, por más que quiera, la copa del mundo por ser la Catedral más linda del mundo. Distinción que traerá a la ciudad de los tilos y las diagonales, además de ser la única ciudad del mundo planificada desde cero, miles de turistas extras al año.