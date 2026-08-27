Esta película disponible en Prime Video cuenta una de las historias más trágicas de la lucha libre

Hay historias reales que parecen escritas para una película, y la de los hermanos Von Erich es una de ellas. La garra de hierro ( The Iron Claw), el drama biográfico protagonizado por Zac Efron , reconstruye el ascenso y las tragedias de una familia que hizo historia en la lucha libre estadounidense durante los años 70 y 80. La película, dirigida por Sean Durkin, está disponible en Prime Video .

La película comienza en 1979, cuando Fritz Von Erich ( Holt McCallany ), un exluchador que nunca consiguió alcanzar la gloria que buscaba, decide convertir a sus hijos en las nuevas estrellas de la lucha libre en Texas. Kevin ( Zac Efron ), David ( Harris Dickinson ), Kerry ( Jeremy Allen White ) y Mike ( Stanley Simons ) crecen bajo una disciplina extrema y con la presión constante de estar a la altura del apellido familiar.

Kevin es el mayor de los hermanos y el principal protagonista de la historia. Mientras intenta triunfar en el ring, también trata de proteger a sus hermanos de las exigencias de su padre y de una supuesta maldición que, según la familia, acompaña a los Von Erich desde hace generaciones.

El éxito llega. Los hermanos se convierten en figuras de la World Class Championship Wrestling (WCCW), ganan títulos y llenan estadios. Pero detrás de esa imagen de familia invencible aparecen las primeras tragedias. David muere inesperadamente durante una gira por Japón y, poco después, Kerry sufre un grave accidente que le cuesta una pierna.

A partir de entonces, la película cambia de tono. Kevin intenta mantener unida a su familia mientras su padre continúa exigiendo fortaleza y éxito, incluso cuando sus hijos atraviesan situaciones cada vez más dolorosas. La llamada "maldición Von Erich" comienza a adquirir un significado diferente: puede que el verdadero peso que persigue a los hermanos no sea sobrenatural, sino la presión de cumplir con un modelo de masculinidad impuesto por su padre.

The Iron Claw - Trailer Oficial Subtitulado Español Latino

Una película aclamada por la crítica

La película recibió muchos elogios por parte de la crítica. Actualmente tiene 89% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes, y un 94% por parte del público.

Buena parte de los reconocimientos se concentraron en el reparto, especialmente en Zac Efron. Empire la definió como un estudio "bellamente ejecutado" sobre el deber, el duelo y la lucha libre, mientras que Chicago Sun-Times destacó a Efron y Jeremy Allen White entre las mejores actuaciones de sus carreras.

No todas las críticas fueron entusiastas. The Guardian consideró que la película pierde fuerza al acumular tragedias y que algunos acontecimientos no tienen suficiente espacio para generar el impacto emocional que merecen. Pero incluso sus detractores coinciden en algo: la historia de los Von Erich es imposible de olvidar.

La historia real detrás de La garra de hierro

La película fue aplaudida por la crítica pero ignorada por la temporada de premios. A24

Los Von Erich fueron una de las familias más importantes de la lucha libre de Texas. Fritz construyó su propia promoción y convirtió a sus hijos en estrellas, mientras la familia acumulaba una serie de tragedias que alimentaron la leyenda de una supuesta "maldición" que perseguía a los Von Erich.

Sin embargo, La garra de hierro no reproduce todos los acontecimientos reales. El director Sean Durkin decidió eliminar de la historia a Chris Von Erich, el menor de los hermanos, que también fue luchador y murió en 1991 a los 21 años. El personaje de Mike, por su parte, incorpora elementos de las historias de ambos hermanos. Durkin explicó que incluir todas las tragedias hacía que la película resultara prácticamente imposible de sostener dramáticamente.

Y esa es precisamente la razón para darle una oportunidad a La garra de hierro. No hace falta ser fanático de la lucha libre para quedar atrapado por este drama familiar sobre padres, hermanos, ambición y el precio de intentar convertir una familia en una dinastía. La película tiene 120 minutos de duración y se puede ver en Prime Video.