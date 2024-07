De qué se trata la comedia familiar que se alza como la más vista de Netflix

La plataforma Netflix ha sorprendido a sus suscriptores con un reciente estreno plagado de estrellas que se convirtió rápidamente en uno de los títulos más elegidos en su catálogo, siendo el número uno en varios países, uno de ellos Argentina.

Se trata de Un Asunto Familiar, película protagonizada por Zac Efron, Nicole Kidman y Joey King, quienes conforman una familia inesperada en medio del exigente y narcisista mundo del espectáculo.

Zara (King) es una joven de 24 años que vive sola con su madre (Kidman) tras el fallecimiento de su padre. Cansada de ser subestimada en su trabajo como asistente personal con la estrella de Hollywood, Chris Cole (Efron), renuncia y vuelve a su casa, donde es buscada personalmente por Chris, aunque el destino tiene otro desenlace para esta visita.

Mirá el trailer de Un Asunto Familiar, el éxito de Netflix:

Es que cuando la reconocida estrella llega a la casa de Zara, ella no se encuentra, y es atendido por la madre, quien lo invita a pasar. Para cuando la joven vuelve a su hogar, su ex jefe y su madre están teniendo relaciones. Si bien prometen no volver a hacerlo, y a pesar de que retoma su puesto junto a Chris, comienzan una relación secreta que complica el día a día de todos a su alrededor.

Se trata de una clásica comedia romántica hollywoodense, encuadrada en un relato clásico que utiliza viejos y efectivos gags físicos, exacerbaciones gestuales y apelaciones dramáticas de vínculos familiares para traccionar un conflicto bien marcado. Esta estructura probablemente sea la principal causa de que hoy sea lo más visto de Netflix.

Además de las figuras antes mencionadas, participan en Un Asunto Familiar Liza Koshy como Eugenia, amiga de Zara, y la gran Kathy Bates como la abuela de la joven. El film fue dirigido por Richard LaGravenese (P.S. I Love You, Hermosas Criaturas) y producido por la propia plataforma a través de Joe Roth y Jeff Kirschenbaum.