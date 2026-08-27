Las 4 plantas que podés sembrar en septiembre y atraen mariposas al jardín

Septiembre es el mes ideal para embellecer tu jardín y atraer mariposas con estas 4 especies de plantas que ofrecen flores vibrantes y néctar.

Septiembre marca el inicio de la temporada en la que el jardín comienza a renovarse de cara a la primavera. Con la llegada de días más cálidos y mayor cantidad de horas de luz, es un buen momento para incorporar algunas especies que, además de aportar color y flores, pueden convertir los espacios verdes en un lugar atractivo para mariposas y otros polinizadores.

Zinnia La zinnia es una de las plantas que más color puede aportar al jardín durante los meses cálidos. Se puede ubicar en sectores donde reciba varias horas de sol directo y tenga un suelo con buen drenaje. Sus flores aparecen en distintos colores y, con los cuidados adecuados, pueden mantenerse durante buena parte de la temporada.

Sus flores coloridas convierten a la zinnia en una opción ideal para darle vida al jardín durante la primavera. Foto: Shutterstock Lantana La lantana es una especie resistente que puede crecer muy bien en espacios exteriores luminosos. Lo ideal es ubicarla en un lugar donde reciba abundante luz solar y tenga un suelo que permita un buen drenaje. Sus pequeñas flores se agrupan formando racimos y pueden aportar color al jardín durante una extensa temporada.

Con sus pequeños racimos de flores, la lantana suma color y puede atraer distintos polinizadores. Foto: Shutterstock Salvia leucantha La salvia leucantha es otra alternativa para sumar flores al jardín durante la primavera. Puede plantarse en un sector luminoso, preferentemente con algunas horas de sol, y al igual que las demás, necesita buen dranaje para que sus raíces no se pudran. Sus flores de tonos azulados o violáceos también aportan un atractivo ornamental al espacio.

Las flores azuladas de la salvia aportan un toque especial y son una buena opción para el jardín. Foto: IStock Asclepia La asclepia es una especie especialmente interesante para quienes buscan crear un jardín con ambiente favorable para las mariposas. Puede cultivarse a pleno sol y, dependiendo de la variedad, también puede adaptarse al cultivo en maceta. Además de sus flores, sus hojas cumplen una función importante para algunas especies de mariposas durante su ciclo de vida ya que es consumido por las orugas de las mariposas monarca.