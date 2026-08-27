Por qué todos recomiendan mezclar cáscara de banana con vinagre

Optimizar el cuidado del jardín sin incurrir en grandes gastos es una tendencia en constante crecimiento. En este contexto, un remedio casero que gana popularidad por su efectividad combina dos ingredientes básicos de la cocina: vinagre y cáscaras de banana .

Esta fórmula actúa como un potente fertilizante líquido gracias a los aportes de sus componentes. La cáscara de banana aporta potasio, magnesio y fósforo, minerales indispensables para el fortalecimiento y floración vegetal.

Mientras que el vinagre funciona como un catalizador que acelera la extracción de dichos nutrientes y, al mismo tiempo, acidifica levemente el sustrato.

Cáscaras de banana y vinagre, un fertilizante natural para las plantas. Fuente: IA Gemini.

Acumular cáscaras de banana en un frasco o recipiente limpio . Luego cubrirlas por completo con vinagre (de manzana o blanco) y dejar reposar la preparación durante 48 horas para extraer los minerales.

El paso siguiente es filtrar el líquido y mezclarlo en partes iguales con agua limpia. La dilución es fundamental para neutralizar el exceso de acidez y evitar quemar las raíces.

Esta mezcla se puede usar una vez a la semana en el agua de riego habitual, siendo ideal para macetas, huertas o jardines.

Además, beneficia especialmente a plantas que prosperan en suelos ácidos (acidófilas), como azaleas, hortensias o frutales.

Se aconseja nunca rociar esta solución sobre el follaje ni aplicarla sin diluir. Ante la duda, realizar una prueba previa en una sola planta antes de usarla de manera masiva.