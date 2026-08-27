Qué significan los puntos negros en el parabrisas del auto

El marco negro en los parabrisas, conocido como frit band, no es decorativo sino funcional. Su presencia responde a razones de ingeniería y seguridad.

Al observar con atención el marco del parabrisas de un auto se ve un patrón de diminutos círculos oscuros que parecen grabados de fábrica. Este relieve se conoce en la industria automotriz como frit band. Su presencia responde a razones de ingeniería y seguridad.

Detalles del parabrisas El desarrollo del parabrisas moderno dio un salto fundamental a principios del siglo XX con la invención del vidrio laminado. Esta tecnología intercala capas de material sintético, entre las láminas de vidrio, lo que previene desprendimientos peligrosos ante un choque, reduce el ruido del habitáculo en un 30% y filtra la mayor parte de la radiación ultravioleta.

Sin embargo, el sellado de estas piezas requiere un tratamiento especial en sus bordes, y ahí es donde entran los puntos negros.

Lejos de ser un vinilo que se pueda retirar, esta trama está horneada sobre el cristal mediante una pintura cerámica de alta durabilidad con múltiples funciones. La textura rugosa de la pintura optimiza el agarre del sellador que fija el vidrio a la carrocería, garantizando un ensamblaje firme ante impactos.

Además, actúa como una barrera térmica y acústica en la zona de pegado. También tapa el cordón de pegamento estructural, logrando un marco limpio desde el exterior.