¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda dos películas pochocleras que estrenan hoy y no te podés perder

En las grandes salas de cine no importa el cambio de clima y las novedades siguen presentes. Tomá nota de las dos películas que estrenan hoy y te recomendamos desde MDZ.

Sin lugar a dudas, el 2026 ha sido un gran año para el cine y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Show te recomendamos la más esperada del año para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine.

Estrenos de cine para hoy: la película que llega para que disfrutes a pleno Esa cosa con alas Sinopsis: Tras la muerte de su esposa, un joven padre pierde de forma progresiva el control de la realidad. En los rincones del departamento que comparte con sus dos hijos pequeños, una presencia acecha desde las sombras y lo sumerge en una perturbadora convivencia con sus propios demonios.

Esa cosa con alas, un gran drama para ver en el cine. IMDB Duración: 100 minutos

Elenco: Benedict Cumberbatch, Richard Boxall, Henry Boxall, Sam Spruell

La negociación Sinopsis: La mañana del 8 de febrero de 1977, Anthony G. “Tony” Kiritsis, de 44 años, irrumpió en el despacho de Richard O. Hall, presidente de Meridian Mortgage Company, y lo tomó como rehén armado con una escopeta recortada del calibre 12, conectada mediante un cable de seguridad (un mecanismo de “hombre muerto”) que iba desde el gatillo hasta la cabeza de Hall. Esta es la historia real del tenso enfrentamiento que conmocionó al mundo, durante el cual Tony exigió 5 millones de dólares, la ausencia de cargos o procesamiento judicial y una disculpa personal de los Hall por haberle privado de lo que, según él, se le “debía”.